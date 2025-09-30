Ο 53χρονος, που είχε εγκλωβιστεί στη σπηλιά στη Λάρισα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και είναι καλά στην υγεία του.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 53χρονου, που είχε μπει σε σπηλιά μαζί με άλλα άτομα για να βρουν λίρες στους Γόννους της Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν τις 21:30 ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από την ΕΜΑΚ και ολοκληρώθηκε η πολύωρη επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από τις 12:30 το μεσημέρι.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε πρώτα στο κέντρο υγείας Γόννων και μετά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο ο άνδρας έπεσε από ένα ύψωμα περίπου 10 μέτρων. Λίγο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία.

Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά ένας 77χρονος, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε μέσω του 112 για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών.Τα άλλα δύο άτομα, έφυγαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αρχές.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα 4–5 ατόμων επιχειρούσε να ανοίξει σήραγγα σε βάθος άνω των 10 μέτρων, μέσα στη σπηλιά προκειμένου να βρουν λίρες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 53χρονος.

Ένας από τους συνεργάτες του υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο αλλά κατάφερε να ειδοποιήσει το 112. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις διάσωσης ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιπο από την ομάδα εγκατέλειψαν τον χώρο και αναζητούνται από τις Αρχές.

