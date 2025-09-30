Ο 53χρονος με 4-5 ακόμα άτομα έψαχναν για λίρες σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων στους Γόννους της Λάρισας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου που κατέβηκε σπήλαιο στους Γόννους της Λάρισας για να βρει λίρες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ΕΜΑΚ κατάφερε να εντοπίσει τον 53χρονο μέσα στο σπήλαιο βάθους 22 μέτρων και να του χορηγήσει οξυγόνο. Ο άνδρας φάνηκε να ανταποκρίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η παρέα 4–5 ατόμων επιχειρούσε να ανοίξει σήραγγα σε βάθος άνω των 10 μέτρων, μέσα στο σπήλαιο προκειμένου να βρουν λίρες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 53χρονος.

Ένας από τους συνεργάτες του υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο αλλά κατάφερε να ειδοποιήσει το 112. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις διάσωσης ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιπο από την ομάδα εγκατέλειψαν τον χώρο και αναζητούνται από τις Αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd67ajgiu649?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd6699nta1i9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με πληροφορίες του ThessPost.gr