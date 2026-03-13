Ένα απίστευτο και επικίνδυνο περιστατικό συνέβη στην Κροατία, όταν μπασκέτα έπεσε πάνω σε αθλητή μετά από κάρφωμα.

Η αναμέτρηση της Σπλιτ εναντίον της Κβάνερ για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Κροατίας βρισκόταν στο 18ο λεπτό (2η περίοδος), όταν ο Ντιμάτζιο Ουίγκινς της Σπλιτ κάρφωσε στην αντίπαλη μπασκέτα, με εκείνη να πέφτει κυριολεκτικά πάνω του.

Άπαντες στο γήπεδο πάγωσαν, με συμπαίκτες και αντιπάλους να σπεύδουν να απομακρύνουν την μπασκέτα από τον Ουίγκινς. Ευτυχώς ο παίκτης δεν τραυματίστηκε, σε ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά στον αθλητή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντιμάτζιο Ουίγκινς ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική σεζόν στη χώρα μας, με την φανέλα της Καρδίτσας.

Δείτε την φάση στο 1:25:20 της αναμέτρησης

