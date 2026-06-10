Σήμερα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Game 4 των τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την GBL.

Παναθηναϊκός– Ολυμπιακός πράξη τέταρτη στους τελικούς της Basket League. Η σειρά μεταφέρεται στο Telekom Center και τα δεδομένα είναι απλά. Με νίκη των γηπεδούχων θα χρειαστεί πέμπτο ματς (στο ΣΕΦ) για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025/26. Εάν όμως επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι τότε θα κάνουν το 3-1 στο σκορ σειράς η οποία θα ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει τελευταία στιγμή τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος αποκόμισε ενοχλήσεις στη μέση μετά τον δεύτερο τελικό. Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Σλούκα ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συμμετοχή στο Game 3 του ΣΕΦ. Αντίθετα, η σεζόν τελείωσε για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ο οποίος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ.

«Είναι μια σειρά τελικών και ντέρμπι και παίζουμε με την ομάδα που κέρδισε την Euroleague, αλλά πιστεύω ότι η ποιότητα του μπάσκετ σε αυτή τη σειρά είναι υψηλή, οπότε και οι δύο ομάδες βάζουν πολύ επιθετικότητα στις δύο πλευρές του γηπέδου, βγάζουν παίκτες που ηγούνται στο σκοράρισμα και όλα τα παιχνίδια είναι πολύ κλειστά. Νομίζω ότι στο δεύτερο ματς που κερδίσαμε και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε τέλειο μπάσκετ κι αυτό θέλουμε να κάνουμε κι αύριο», είπε στη χθεσινή media day ο Εργκίν Αταμάν.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αμφίβολη η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κώστα Παπανικολάου. «Έχουμε πάντα επιλογή στο πως θα παίξουμε. Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, όσο δεν παρασύρονται από τους 200 σφυγμούς που έχουν. Όλοι, όχι μόνο οι δικοί μου παίκτες. Παίξαμε σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, κερδίσαμε το παιχνίδι και συνεχίζουμε. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague που ήταν ο στόχος μας τόσα χρόνια είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Το κίνητρο είναι αυτό που βοηθάει τις ομάδες. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο να μας κερδίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο και εμείς έχουμε κίνητρο», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:00. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.