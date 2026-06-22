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Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν άγνωστα.

Ελικόπτερο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής φέρεται να συνετρίβη στην Αλάσκα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ακτοφυλακή.

Οι πρώτες ομάδες έρευνας και διάσωσης ανταποκρίνονται στη Σίτκα, κοντά στο Τζούνο, για «αναφερόμενη συντριβή ελικοπτέρου MH-60 Jayhawk της Ακτοφυλακής», ανέφερε η Αρκτική Περιφέρεια των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ασφάλεια, η ευημερία και η διάσωση των μελών του πληρώματός μας είναι η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μας», πρόσθεσε η Ακτοφυλακή.

«Θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες γύρω από το συμβάν».

{https://x.com/aviationbrk/status/2069154410622497175}