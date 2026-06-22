Η απόφαση για το γηπεδο του Ολυμπιακού δεν είναι δεσμευτική, λέει ο δήμος Πειραιά, καθώς υλοποίηση του αιτήματος προϋποθέτει τη θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, η αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την περαιτέρω αναβάθμιση, τον λειτουργικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, καθώς και την πιθανή επέκταση των εγκαταστάσεών του.

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε το αίτημα της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. και του ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π., για την τροποποίηση του επιτρεπόμενου ύψους του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στόχος του σχεδιασμού είναι η διασφάλιση της πλήρους ανταπόκρισης του γηπέδου σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και στις αυξημένες απαιτήσεις διοργάνωσης διεθνών αγώνων, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου.

Την αναλυτική παρουσίαση έκανε ο τεχνικός σύμβουλος Πέτρος Συναδινός ενώ μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με ομόφωνη απόφαση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης ενός αθλητικού χώρου που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Πειραιά, τον ελληνικό αθλητισμό και εκατομμύρια φιλάθλους.

Η απόφαση θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση

Σημειώνεται πως η απόφαση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, καθώς η υλοποίηση του αιτήματος προϋποθέτει τη θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από την Πολιτεία. Ωστόσο, η θετική αυτή τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εκφράζει τη θέση του ανώτατου συλλογικού οργάνου της πόλης και αναδεικνύει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αναβάθμιση ενός εμβληματικού αθλητικού χώρου του Πειραιά.

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Κατα τη συνεδρίαση ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σημείωσε πως «είναι μια ημέρα σημαντική για την πόλη, μια ημέρα χαράς. Το τελευταίο διάστημα ακούγαμε ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού προτίθεται να αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου, να το εκσυγχρονίσει και να το ομορφύνει. Το αναμέναμε με αγωνία και προσμονή. Ήρθε η ώρα να μας παρουσιαστεί αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ολυμπιακός, ώστε να δούμε τι απαιτείται.

»Αυτό που είναι σημαντικό για την πόλη είναι ότι θα αποκτήσουμε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, ένα γήπεδο που πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας αθλητικές, πολιτιστικές κ.ά. Πρόκειται για μια επένδυση που, κατά την άποψή μου, θα αναβαθμίσει την είσοδο της πόλης. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά και γίνεται εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια.

»Ο Ολυμπιακός ζητά κυρίως μόνιμη αύξηση του ύψους, ενώ όλες οι υπόλοιπες παράμετροι του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν αλλάζουν. Για εμένα δεν υπάρχει δίλημμα. Είμαι υπέρ - και αυτό δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό - του εκσυγχρονισμού παλαιών κτιρίων και εγκαταστάσεων, πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται με ιδιωτικά κεφάλαια και αφορά την ομάδα της πόλης μας.

»Το Καραϊσκάκη κατασκευάστηκε ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, επίσης με ιδιωτικά κεφάλαια και συντηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με τη συμβολή των διοικήσεων της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ, της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη. Τώρα, την ίδια στιγμή που και άλλες ομάδες προχωρούν σε σύγχρονα γήπεδα, ήρθε η ώρα να εκσυγχρονιστεί και το ιστορικό γήπεδο της πόλης μας.

»Το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι ένας εμβληματικός χώρος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης. Ένα ζωντανό σύμβολο του Πειραιά και ένας χώρος που συνεχίζει να εξελίσσεται με το βλέμμα στο μέλλον. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη: ο Πειραιάς στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών, ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να παραμείνει ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, αντάξιο της ιστορίας του Ολυμπιακού και της αθλητικής παράδοσης της πόλης».