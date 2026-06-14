Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε το «Νοικιάστηκε», το τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τους φίλους των «ερυθρόλευκων».

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού συνέχισαν τους πανηγυρισμούς σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τις φετινές τους επιτυχίες σε νυχτερινό κέντρο, με τα τρόπαια της Basket League και Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίστοιχα, να κάνoυν την εμφάνισή τους σε περίοπτη θέση στη σκηνή.

Σε πανηγυρικό και άκρως εορταστικό κλίμα οι Πειραιώτες γιόρτασαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και τέταρτο την τελευταία πενταετία, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση να δίνουν το «παρών».

Όλοι τους πήγαν κατευθείαν από το ΣΕΦ στο κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε το «Νοικιάστηκε», το τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τους φίλους των «ερυθρόλευκων».