Ο Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία.

Στη καταδίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί «ισραηλινής επιθετικότητας» στον Λίβανο απάντησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλώντας τον Τούκρκο πρόεδρο «αντισημίτη δικτάτορα».

«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο Ισραήλ», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Το Ισραήλ και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να ενεργούν με ισχύ εναντίον του Ιράν και των εντολοδόχων του, που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

{https://x.com/netanyahu/status/2064676888769904672}

Ο Ερντογάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η «επιθετικότητα» του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει.

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