Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social. «Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός» τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίθεση στο Ιράν, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σκορπώντας ταυτόχρονα αμφιβολίες για την εξέλιξη της - ούτως ή άλλως - εύθραυστης εκεχειρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει την Τεχεράνη για την καθυστέρηση που επιδεικνύει στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας πως «τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα»

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο «νταής» της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!» πρόσθεσε, σε μια έμμεση αναφορά στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο «νταής» της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Αργήσανε πάρα πολύ για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!»