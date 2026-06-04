Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Μεντούλιν, μια πόλη στη χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία.

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κροατία με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Μεντούλιν, μια πόλη στη χερσόνησο της Ίστριας, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων HINA ανέφερε ότι επρόκειτο για γερμανικό αεροπλάνο, που απογειώθηκε από την Αυστρία.

Φωτογραφίες από το σημείο απεικόνιζαν τα συντρίμμια του αεροπλάνου σε ένα χωράφι και αστυνομικούς και πυροσβέστες στο σημείο.

Ο πιλότος Νιγιάζ Ντέλιτς δήλωσε στο Index ότι το αεροσκάφος «ελίχθηκε σπειροειδώς (στον αέρα) και συνετρίβη στο έδαφος».

{https://x.com/HadashotIsrael/status/2062524425870692659}