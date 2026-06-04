Συνεχίζεται το θρίλερ στη Γαλλία με την εξαφάνιση της της 11χρονης Λιάνα.

Δεν έχει λυθεί ακόμα το μυστήριο της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα, στη Γαλλία. Η 11χρονη μαθήτρια της έκτης δημοτικού εξαφανίστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην μικρή πόλη Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας αφού είχε αναχωρήσει από το σχολείο της. Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξαφάνιση της μαθήτριας άνδρες της τοπικής χωροφυλακής αλλά και εθελοντές ερευνούν μέρα και νύχτα δασώδεις περιοχές της πόλης χωρίς, προς το παρόν, να έχουν εντοπίσει τα ίχνη της 11χρονης.

Η Λιάνα εξαφανίστηκε την Παρασκευή (29|05) γύρω στις τρεις το απόγευμα (τοπική ώρα) αφού έφυγε από το σχολείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την είδαν μέσα στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου άνδρα, του οποίου η μία από τις δύο κόρες είναι συμμαθήτρια και καλύτερη φίλη της 11χρονης. Τις σχετικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει και το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασε η χωροφυλακή από κάμερες της περιοχής.

Υπό κράτηση τέθηκε ο 41χρονος πατέρας συμμαθήτριας της 11χρονης

Το μεσημέρι του Σαββάτου συνελήφθη ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, Ζερόμ Μπαρελά. Κατά την κατάθεσή του στις Αρχές σχετικά με την εξαφάνιση της Λιάνα, υποστήριξε ότι η 11χρονη επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του προκειμένου να τη μεταφέρει στη δημοτική πισίνα της πόλης, όπου, όπως ισχυρίζεται, την αποβίβασε. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τους ερευνητές και έτσι τέθηκε υπό κράτηση, κατηγορούμενος για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Ο 41χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της μαθήτριας. Παράλληλα, γονέας που μίλησε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι το απόγευμα της εξαφάνισης ο Μπαρελά βρισκόταν στο σχολείο, όπου παρακολούθησε μαζί με άλλους γονείς και μαθητές σχολική εκδήλωση.

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Την ίδια ώρα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης συνεχίζονται, οι Αρχές εξετάζουν διεξοδικά και το παρελθόν του υπόπτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Μπαρελά είχε εργαστεί ως επιστάτης σε λύκειο από το 2018 έως το 2021, οπότε απολύθηκε έπειτα από αναφορά για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μαθήτρια.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιάνα, οι έρευνες παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα και οι γονείς της εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση έντονης αγωνίας. Όπως δήλωσε την Τετάρτη (3/6) στο BFMTV ο δικηγόρος της οικογένειας, οι γονείς είναι «βαθιά ανήσυχοι» για την τύχη της κόρης τους. Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στη Δικαιοσύνη.

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Αναφορές για σχολικό εκφοβισμό

Οι ερευνητές εξετάζουν και το κοινωνικό περιβάλλον της 11χρονης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TF1 Info, συμμαθήτριές της κατέθεσαν ότι η Λιάνα δεχόταν συστηματικό σχολικό εκφοβισμό από αρκετούς μαθητές.

«Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τη Λιάνα. Τα αγόρια την εκφόβιζαν και γενικά δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τάξη», ανέφερε μία από τις συμμαθήτριές της.

Μια άλλη μαθήτρια υποστήριξε ότι λίγες ώρες πριν από την εξαφάνισή της η 11χρονη είχε δεχθεί λεκτική επίθεση από ομάδα μαθητών, ενώ άκουσε μία συμμαθήτρια να σχολιάζει ότι «της άξιζε να τη χαστουκίσουν». Η ίδια μαθήτρια ανέφερε επίσης ότι την ημέρα της εξαφάνισης η Λιάνα αποχώρησε από το σχολείο στις 3 μ.μ., παρότι το ωράριο των μαθημάτων ολοκληρωνόταν κανονικά στις 5 μ.μ.

Οι προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του υπόπτου

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη (3/6), η εισαγγελέας της Ως (Auch), Κλεμάνς Μεγιέ, αποκάλυψε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά είχε βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με τρεις υποθέσεις που αφορούσαν καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2017, όταν μητέρα ανήλικης κατήγγειλε ότι ο Μπαρελά διατηρούσε σχέση με τη 17χρονη κόρη της. Η ίδια η κοπέλα, ωστόσο, κατέθεσε στις Αρχές ότι η σχέση ήταν συναινετική.

Το 2022 υποβλήθηκε νέα μήνυση σε βάρος του για τον φερόμενο βιασμό 15χρονης στο σπίτι του το 2020. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, ωστόσο τον Μάιο του 2024 ο κατηγορούμενος αθωώθηκε.

Τέλος, στις 22 Αυγούστου του περασμένου έτους, 12χρονη κατήγγειλε ότι ο Μπαρελά τη βίαζε στην κατοικία του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι φερόμενες κακοποιήσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2024 και συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 2025.