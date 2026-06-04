Οι μηχανικοί που σχεδιάζουν τα μεγάλα έργα της Σαουδικής Αραβίας χρειάζονται άμμο της οποίας οι κόκκοι μπορούν να επιτελέσουν τον δομικό τους ρόλο - και οι κόκκοι της «Άδειας Συνοικίας» δεν μπορούν.

Το 2023, η Σαουδική Αραβία πλήρωσε περίπου 140.000 δολάρια για την εισαγωγή άμμου κατάλληλης για κατασκευές από την Αυστραλία. Το ποσό είναι μικρό σε χρηματικοοικονομικούς όρους, όμως η εμπορική ροή που αντιπροσωπεύει αποτελεί το ορατό μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου φαινομένου. Η Σαουδική Αραβία, μια χώρα που κυριαρχείται από μερικές από τις μεγαλύτερες ερήμους άμμου στη Γη, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμμο των δικών της ερήμων για τις περισσότερες κατασκευαστικές εργασίες. Οι κόκκοι έχουν λάθος σχήμα. Έχουν λειανθεί και γυαλιστεί από χιλιάδες χρόνια διάβρωσης λόγω του ανέμου, και οι λείοι, στρογγυλοί κόκκοι δεν συνδέονται με το τσιμέντο με τον τρόπο που απαιτεί το σκυρόδεμα. Η άμμος για κατασκευές πρέπει να προέρχεται από αλλού - από ποτάμια, λίμνες, θαλάσσιους βυθούς ή λατομεία, όπου οι κόκκοι έχουν σπάσει και έχουν γίνει γωνιώδεις από το νερό αντί να στρογγυλοποιηθούν από τον αέρα. Για μια χώρα που χτίζει πόλεις στο μέγεθος του NEOM και του Red Sea Project, το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και η άφθονη άμμος είναι η λάθος άμμος, και οι εισαγωγές γίνονται διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της οικονομίας σύμφωνα με το spacedaily.com.

Γιατί αποτυγχάνει η άμμος της ερήμου

Η επιστήμη των υλικών είναι απλή και καλά κατανοητή. Οι κόκκοι της άμμου έχουν διάφορα σχήματα, ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκαν. Οι κόκκοι που έχουν μεταφερθεί από ποτάμια, κυλιστεί σε ρυάκια, λειανθεί από παγετώνες ή θρυμματιστεί σε λατομεία τείνουν να έχουν τραχιές, γωνιώδεις επιφάνειες. «Κουμπώνουν» μεταξύ τους όταν συμπιέζονται, σαν ακανόνιστα κομμάτια παζλ, και συνδέονται μηχανικά με την τσιμεντοκονία στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας ένα ισχυρό σύνθετο υλικό. Αντίθετα, οι κόκκοι που έχουν μεταφερθεί από τον άνεμο συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά. Κάθε σύγκρουση ανάμεσα σε αιωρούμενους κόκκους, επαναλαμβανόμενη αμέτρητες φορές πάνω από τις αμμοθίνες μιας ερήμου, στρογγυλεύει ελαφρώς τις ακμές και τις γωνίες. Μετά από χιλιάδες χρόνια αυτής της διαδικασίας, οι κόκκοι καταλήγουν λείοι, σχεδόν σφαιρικοί και ομοιόμορφοι σε μέγεθος. Είναι όμορφοι στο μικροσκόπιο, αλλά σχεδόν άχρηστοι στο σκυρόδεμα.

Η συμπεριφορά της ερημικής άμμου σε ένα μίγμα σκυροδέματος συχνά περιγράφεται στη βιομηχανική βιβλιογραφία ως παρόμοια με αυτήν των ρουλεμάν. Οι λείοι, στρογγυλοί κόκκοι γλιστρούν ο ένας πάνω στον άλλο αντί να «κουμπώνουν». Δεν αλληλεπιδρούν μηχανικά με την τσιμεντοκονία, αφήνοντας μικροσκοπικά κενά και αδύναμες διεπιφάνειες μέσα στο σκληρυμένο υλικό. Το σκυρόδεμα που παράγεται κυρίως με ερημική άμμο ρηγματώνεται ευκολότερα, είναι βαρύτερο για την ίδια αντοχή και γερνά χειρότερα από σκυρόδεμα με γωνιώδεις κόκκους άμμου. Για ένα μικρό έργο, η διαφορά μπορεί να είναι ανεκτή. Για έναν ουρανοξύστη 200 ορόφων ή μια γέφυρα μήκους ενός χιλιομέτρου, δεν είναι. Οι μηχανικοί που σχεδιάζουν τα μεγάλα έργα της Σαουδικής Αραβίας χρειάζονται άμμο της οποίας οι κόκκοι μπορούν να επιτελέσουν τον δομικό τους ρόλο - και οι κόκκοι της «Άδειας Συνοικίας» δεν μπορούν.

Τι εισάγεται και από πού

Η άμμος κατασκευών που φτάνει στη Σαουδική Αραβία προέρχεται από μικρό αριθμό χωρών με άφθονα αποθέματα άμμου που έχει διαμορφωθεί από νερό και με υποδομές εξαγωγής που επιτρέπουν οικονομικά τη μεταφορά της. Η Αυστραλία είναι από τους σημαντικότερους προμηθευτές. Σύμφωνα με το Observatory of Economic Complexity, η Αυστραλία εξήγαγε περίπου 273 εκατομμύρια δολάρια άμμου το 2023, καθιστώντας την τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα άμμου στον κόσμο. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλα κράτη του Κόλπου συγκαταλέγονται στους τακτικούς προορισμούς. Η γεωλογική ιστορία της Αυστραλίας, με ποτάμια, λατομεία και παγετωνικά αποθέματα, έχει δημιουργήσει την άμμο με γωνιώδεις κόκκους που απαιτεί η παραγωγή σκυροδέματος. Η Αυστραλία την εξάγει. Ο Κόλπος την αγοράζει.

Η ασυμμετρία αυτή συχνά αντιμετωπίζεται ως παραδοξότητα, ένα γεγονός που φαίνεται να αντιβαίνει στην κοινή λογική, αλλά αποτελεί λογική συνέπεια του τρόπου με τον οποίο σχηματίζεται η άμμος. Σύμφωνα με ανάλυση του 2026 από το Gulf Good News που αναφέρεται σε έρευνα του UNEP, το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι απαιτούσε περίπου 330.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, με το μεγαλύτερο μέρος της άμμου να εισάγεται από το εξωτερικό επειδή η τοπική ερημική άμμος δεν μπορούσε να προσφέρει επαρκή δομική αντοχή. Το τεχνητό νησί Palm Jumeirah κατανάλωσε 94 εκατομμύρια κυβικά μέτρα θαλάσσιας άμμου, που αντλήθηκε από συγκεκριμένες περιοχές του Περσικού Κόλπου όπου το μέγεθος των κόκκων ήταν κατάλληλο, και ακόμη και αυτή η προμήθεια δεν μπορούσε να προέλθει από την γύρω έρημο. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλο τον Κόλπο: τα μεγάλα έργα απαιτούν γωνιώδη άμμο, οι τοπικές έρημοι δεν μπορούν να την προσφέρουν, και η άμμος προέρχεται από ποτάμια, λατομεία και θαλάσσιους βυθούς άλλων χωρών.

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Το ευρύτερο πρόβλημα

Η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός παγκόσμιου φαινομένου. Σύμφωνα με έκθεση του UNEP (Μάιος 2026), ο κόσμος εξάγει περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους άμμου και χαλικιού κάθε χρόνο, πενταπλάσια ποσότητα σε σχέση με το 1970. Η άμμος είναι πλέον ο δεύτερος πιο καταναλισκόμενος φυσικός πόρος στον πλανήτη μετά το γλυκό νερό. Η ζήτηση αυξάνεται κατά μέσο όρο 3,2% ετησίως τα τελευταία 50 χρόνια και προβλέπεται να αυξηθεί έως και 45% μέχρι το 2060. Το UNEP τονίζει ότι τα περισσότερα αποθέματα άμμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές βρίσκονται σε ποτάμια, ακτές και υφαλοκρηπίδες και εξαντλούνται ταχύτερα από τον ρυθμό αναπλήρωσης.

Αυτό οδηγεί στο λεγόμενο «χάσμα άμμου», με αποτέλεσμα την υποβάθμιση οικοσυστημάτων, τη διάβρωση ποταμών, την καταστροφή παραλιών και την εξαφάνιση μικρών νησιών. Οι χώρες που εξάγουν άμμο πληρώνουν περιβαλλοντικό κόστος, ενώ οι χώρες που την εισάγουν απαλλάσσονται από αυτό λόγω γεωγραφίας. Η απάντηση αρχίζει να μετατοπίζεται προς εναλλακτικές λύσεις, όπως η τεχνητή άμμος από θρυμματισμένα πετρώματα και η ανακύκλωση παλαιού σκυροδέματος. Η Σαουδική Αραβία επενδύει ήδη σε αυτές τις λύσεις στο πλαίσιο του Vision 2030. Το σταθερό στοιχείο, ωστόσο, παραμένει η φυσική πραγματικότητα: οι κόκκοι της ερημικής άμμου έχουν λειανθεί από τον άνεμο επί χιλιάδες χρόνια και δεν μπορούν να συνδεθούν αποτελεσματικά με το τσιμέντο. Η χώρα με από τα μεγαλύτερα αποθέματα άμμου στον κόσμο εξακολουθεί να χρειάζεται να αγοράζει την άμμο που μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει.