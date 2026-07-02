Με τρεις «δυνατές» αναμετρήσεις συνεχίζεται η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Αναμετρήσεις που πρόκειται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον έχει και σήμερα η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Η δράση ξεκινάει στις 22:00 με την «μάχη» της Ισπανίας απέναντι στην πάντα απειλητική Αυστρία. Η «ρόχα» θεωρείται το φαβορί για την πρόκριση, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται η Αυστρία.

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Τα ξημερώματα της Παρασκευής (02:00) η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο κοντράρεται με την Κροατία του Λούκα Μόντριτς. Η Πορτογαλία μπαίνει στο ματς με στόχο να πάρει από νωρίς τον έλεγχο και να επιβάλει τον ρυθμό της μέσα από την ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά. Από την άλλη η Κροατία με εμπειρία, καλή οργάνωση και διάθεση να χτυπήσει όταν βρει χώρο, μπορεί να βάλει δύσκολα στην Πορτογαλία και να κρατήσει το ματς ανοιχτό μέχρι τέλους.

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Ελβετία και Αλγερία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 06:00, με το ματς να μην έχει ξεκάθαρο φαβορί. Η Ελβετία κατέλαβε τη πρώτη θέση του ομίλου της, ενώ η Αλγερία παρά την ήττα από την Αργεντινή νίκησε την Ιορδανία και με την ισοπαλία (3-3) απέναντι στην Αυστρία πέρασε στους «32».

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

02/07 22:00 Ισπανία - Αυστρία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

03/07 02:00 Πορτογαλία - Κροατία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

03/07 06:00 Ελβετία - Αλγερία ΕΡΤ 1

Οι «διασταυρώσεις» μέχρι τον τελικό