Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Τα 50 λίτρα diesel κοστίζουν πλέον περίπου 99,80 ευρώ, έναντι 77,25 ευρώ πέρυσι. Δηλαδή, ένα γέμισμα επιβαρύνει τον οδηγό κατά 22,55 ευρώ περισσότερο.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές περιορίζει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία. Το Μπρεντ κινείται πλέον πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα για τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Στην ελληνική αγορά, η εικόνα είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Σύμφωνα με το Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, στις 17 Αυγούστου 2026 η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,002 ευρώ το λίτρο, έχοντας πλέον περάσει το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ.

Η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφθανε τα 2,250 ευρώ το λίτρο, ενώ σχεδόν στα δύο ευρώ βρισκόταν και το πετρέλαιο κίνησης, με μέση τιμή 1,996 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο κίνησης (Autogas) διαμορφωνόταν στα 0,957 ευρώ το λίτρο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με τις τιμές που ίσχυαν ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις 17 Αυγούστου 2025 η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 1,746 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε έναν χρόνο έχει επομένως αυξηθεί κατά 25,6 λεπτά το λίτρο ή περίπου 14,7%.

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Ανάλογη είναι η εικόνα στην αμόλυβδη 100 οκτανίων: από 1,956 ευρώ πέρυσι στα 2,250 ευρώ φέτος, δηλαδή αύξηση 29,4 λεπτών ή περίπου 15%.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση, όμως, καταγράφεται στο diesel κίνησης. Από 1,545 ευρώ το λίτρο στις 17 Αυγούστου 2025 έχει φθάσει στα 1,996 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45,1 λεπτών ανά λίτρο ή περίπου 29,2% μέσα σε έναν χρόνο.

Στο υγραέριο η μεταβολή είναι σαφώς ηπιότερη, καθώς η μέση τιμή έχει αυξηθεί από 0,928 ευρώ σε 0,957 ευρώ, περίπου 3,1%.

Οι διαφορές αυτές μεταφράζονται πλέον σε σημαντικά ποσά για τον οδηγό.

Πλήρες γέμισμα με απλή αμόλυβδη στα 100,10 ευρώ

Για ένα αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένα πλήρες γέμισμα με απλή αμόλυβδη κοστίζει σήμερα περίπου 100,10 ευρώ, έναντι 87,30 ευρώ πριν από έναν χρόνο. Πρόκειται για επιπλέον επιβάρυνση 12,80 ευρώ σε κάθε γέμισμα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για τους οδηγούς πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Τα 50 λίτρα diesel κοστίζουν πλέον περίπου 99,80 ευρώ, έναντι 77,25 ευρώ πέρυσι. Δηλαδή, ένα γέμισμα επιβαρύνει τον οδηγό κατά 22,55 ευρώ περισσότερο.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις μετακινήσεις των νοικοκυριών. Η αύξηση του diesel περνά στο κόστος των οδικών μεταφορών, των διανομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας και, εφόσον διατηρηθεί, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και τελικά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.