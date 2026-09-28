Πάει για το 3/3 κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα.

Η «χρυσή φουρνιά» του ελληνικού ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά την Γερμανία, στο Άουγκσμπουργκ, στη 2η αγωνιστική του Nations League.

Τελικό αποτέλεσμα 0-1 και σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Έτσι, η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον 2ο όμιλο με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες και στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς.

Την επόμενη αγωνιστική, η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα (01/10, 21:45), ενώ η Γερμανία φιλοξενεί τη Σερβία (01/10, 21:45) στην Αλιάντς Αρένα.

Η 2η αγωνιστική

Κυριακή (27/9)

Σερβία-Ολλανδία 1-2 (46' Γιόβιτς - 30' πεν., 69' Μέερντινκ)

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 (74' Κουρμπέλης)

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Η βαθμολογία

Ελλάδα 6 (3-1)

Ολλανδία 4 (3-2)

Γερμανία (1-2)

Σερβία 0 (2-4)

Επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη (01/10)

Γερμανία-Σερβία (21:45)

Ελλάδα-Ολλανδία (21:45)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου

Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς

Συνολικά εκτός έδρας γκολ

Συνολικές νίκες

Συνολικές εκτός έδρας νίκες

Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)

κίτρινη = 1 βαθμός

κόκκινη = 3 βαθμοί

αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί

Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27