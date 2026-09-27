Το «χρυσό» γκολ ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό.

Μια ανεπανάληπτη ιστορική νίκη πήρε η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Γερμανία καθώς επικράτησε με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ κάνοντας το 2/2 στο UEFA Nations League και πλέον με νίκη κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα καπαρώνει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Σκόρερ αυτής της ιστορικής επιτυχίας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Έτσι, η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον 2ο όμιλο με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες και στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς.

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