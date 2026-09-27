Τρομερή εμφάνιση από τις «ερυθρόλευκες».

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2026-27 και στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν 12-0 τον ΠΑΣ Αθηνών 1966 στην Γλυφάδα, για την 1η αγωνιστική της Β' Εθνικής κατηγορίας, κυριαρχώντας απόλυτα στο ματς.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο στην έδρα του ΠΑΣ και «πήρε» εύκολα το ματς και τους τρεις βαθμούς, σκοράροντας με... 10 διαφορετικές αθλήτριες (δύο γκολ η Τζανή).

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ (0-1), μόλις στο 3ο λεπτό, με την Ξυλούρη και έφτασε στο 2-0, με αυτογκόλ της Κουλούμαση (5'). Το 3-0 «έγραψε» η Τζανή, στο 12ο λεπτό, με την Πελεκούδα (15') να κάνει τέσσερα τα τέρματα (0-4) των «ερυθρόλευκων». Στο 18ο και 29ο λεπτό, οι Λάρσον και Ατάκο πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ με τον Θρύλο, για το 5-0 και το 6-0 αντίστοιχα, με την Ματζάνα (32') να διαμορφώνει το 7-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τις Τζανή (53'), Κατσάνου (63'), Βενιαμίν (67'), Γιάννου (70') και Μυλωνά (80') να «βρίσκουν» δίχτυα, για το τελικό 12-0 του Ολυμπιακού!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Λάρσον (Φεγγούλη 45'), Ματζάνα, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη (Λόγου 45'), Πελεκούδα (Κατσάνου 45'), Κολέμπα (Γεωργούλα 45'), Ατάκο, Τζανή (Γιάννου 45'), Βενιαμίν.