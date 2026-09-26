Τίμησαν τη μνήμη του έμπειρου τεχνικού.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου το απόγευμα του Σαββάτου 26/9, με τις δυο ομάδες να δίνουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δυο ομάδες αλλά και όσοι βρέθηκαν στο κλειστό του Περιστερίου τίμησαν τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου που πέθανε βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

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