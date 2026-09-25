Ο πρέσβης της Γαλλίας «συστήνεται» στους Έλληνες.

Να πιάσει τον «παλμό» και την επικαιρότητα στην Ελλάδα φαίνεται ότι προσπάθησε ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Νικόλας Κασσιανίδης. Το αν τα κατάφερε, είναι υποκειμενικό.

Ο Γαλλοκύπριος διπλωμάτης καριέρας ανάρτησε βίντεο με το οποίο «συστήνεται» στους Έλληνες. Σε αυτό, μιλά ελληνικά και κάποια στιγμή ακούγεται το «Ώρες μικρές». Πρόκειται για το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται παντού μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Στο τέλος, ο διπλωμάτης καριέρας κάθεται σε ένα τραπεζάκι, έχοντας μπροστά του φραπέ και δίνει… ραντεβού με τους Έλληνες. «Ανυπομονώ να σας συναντήσω στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα… θα τα πούμε και για καφέ», καταλήγει.

{https://x.com/FranceenGrece/status/2103480591635431481}