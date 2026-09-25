Οι κρίσιμες καταθέσεις του υπνοθεραπευτή και της νοσηλεύτριας στον ανακριτή.

Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής μιλά στην κατάθεσή του για τις επιφυλάξεις που είχε αρχικά για να αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη και περιγράφει τη γνωριμία του με τον καλλιτέχνη, μέσω της μάνατζερ που του τον σύστησε, ενώ δίνει εξηγήσεις για το μήνυμα στο οποίο εμφανίζεται να λέει στην κατηγορούμενη γιατρό πως θα τον στριμώξει για το ραντεβού.

«Στο μήνυμά μου προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα, θα τον στριμώξω, αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για την Τετάρτη απόγευμα», υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο υπνοθεραπευτής ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το πρώτο τηλεφώνημα από την μάνατζερ έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11.02 το πρωί. Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο. Την ίδια ημέρα στη μιάμιση περίπου το μεσημέρι έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου περίπου στη μία το μεσημέρι η μάνατζερ μου τηλεφωνεί πάλι για ραντεβού με Μαζωνάκη. Δέχομαι και κανονίζεται αρχικά για Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αλλά και πάλι αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπου και πραγματοποιείται το ραντεβού στις πέντε το απόγευμα στο εστιατόριο στο Ψυχικό. Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούνε στα λεφτά και στις θεραπείες. Η γιατρός του προώθησε τι ακριβώς θα κάνει».

Αποκαλύπτική η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου

Αποκαλυπτική πάντως είναι η κατάθεση που έδωσε χθες στον ανακριτή η 56χρονη νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία τονίζει πως η κατηγορουμένη ανειδίκευτη γιατρός, τηλεφώνησε, όταν είχε καταρρεύσει πλέον ο Γιώργος Μαζωνάκης πρώτα στην αναισθησιολόγο και αμέσως μετά, στον κατασκευαστή του απινιδωτή, μη γνωρίζοντας γιατί δεν λειτουργούσε.

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«Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16:00 με 16:10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά ήταν στον κύριο που είχαμε πάρει τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με το κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος».

Η 56χρονη υποστηρίζει επίσης στην κατάθεσή της πως δεν ήξερε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο για τις θεραπείες στις οποίες υπέβαλαν τους ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η μάρτυρας επισημαίνει στον ανακριτή:

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πως μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι; Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτήν που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η κατάρρευση του Γ. Μαζωνάκη τοποθετείται χρονικά μετά τις 16:00 το απόγευμα. Όπως ισχυρίστηκε, «μέχρι τις 16:00 ήταν όλα καλά», ενώ ερωτηθείσα για τον ακριβή χρόνο που έφτασε στο ιατρείο ο τραγουδιστής σημείωσε: «Είπα στην πρώτη μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 15:30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός. Εγώ έφθασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε. Ο τραγουδιστής ήταν μέσα ήδη όταν έφθασα».