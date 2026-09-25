Στα 90 του χρόνια, ο Ιάπωνας Toshisuke Kanazawa συνεχίζει να γράφει ιστορία στο bodybuilding, κατακτώντας ακόμη έναν τίτλο και αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν στάθηκε εμπόδιο στην αγωνιστική του πορεία.

Ο Toshisuke Kanazawa ανέβηκε στη σκηνή της Χιροσίμα στις 30 Αυγούστου και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των 85 ετών και άνω στο All Japan Masters Fitness Championship, μόλις 24 ώρες μετά τη συμπλήρωση των 90 ετών του. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τη θέση του Ιάπωνα βετεράνου ως του γηραιότερου ενεργού αγωνιστικού bodybuilder στην Ιαπωνία και πρόσθεσε ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια αθλητική πορεία που μετρά σχεδόν επτά δεκαετίες.

Ο 17ος εθνικός τίτλος

«Κατέκτησα τον 17ο εθνικό μου τίτλο. Χάρη στην υποστήριξη όλων, κατάφερα να εξασφαλίσω τη 17η νίκη μου σε πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων 15 τίτλων Japan Masters και δύο τίτλων Japan Championship», έγραψε ο ίδιος.

Στην ίδια ανάρτηση, ο αθλητής ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν και αναφέρθηκε στα άμεσα αγωνιστικά του σχέδια. «Ελπίζω να συνεχίσω να έχω την υποστήριξή σας», έγραψε, αναφερόμενος στην επόμενη συμμετοχή του στο Japan Championships, που είναι προγραμματισμένο για τις 6 Οκτωβρίου.

Στη διοργάνωση της Χιροσίμα συμμετείχαν συνολικά περίπου 200 αθλητές, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Inshorts. Στην κατηγορία των 85 ετών και άνω, ο Kanazawa αντιμετώπισε έξι αντιπάλους. Μετά τον προκαταρκτικό γύρο, στον οποίο οι αθλητές παρουσίασαν συγχρονισμένα τις υποχρεωτικές πόζες, ο βετεράνος εντυπωσίασε το κοινό με το ατομικό του πρόγραμμα ελεύθερων πόζων διάρκειας ενός λεπτού και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Δεν μετρά μόνο η μυϊκή ανάπτυξη

Το bodybuilding δεν αξιολογεί αποκλειστικά την ανάπτυξη των μυών. Οι αθλητές καλούνται να εκτελέσουν μια σειρά από υποχρεωτικές πόζες, μέσω των οποίων οι κριτές αξιολογούν το μέγεθος των μυών, τη συμμετρία του σώματος και την ικανότητα παρουσίασης πάνω στη σκηνή.

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Στα νεανικά του χρόνια, ο Kanazawa έφτανε να προπονείται έως και έξι ώρες την ημέρα, ακολουθώντας προγράμματα ιδιαίτερα υψηλής σωματικής επιβάρυνσης. Με το πέρασμα των χρόνων, ωστόσο, προσάρμοσε την προπόνησή του. Σήμερα, οι προπονήσεις του διαρκούν έως και τρεις ώρες την ημέρα και περιλαμβάνουν κυρίως ασκήσεις δύναμης, εξάσκηση στις πόζες και έλεγχο του σώματος.

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Έως και επτά ημέρες ξεκούρασης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη μέθοδό του ήταν η ενσωμάτωση μεγαλύτερων περιόδων αποκατάστασης. Ο βετεράνος αφήνει έως και επτά ημέρες να περάσουν πριν γυμνάσει ξανά την ίδια μυϊκή ομάδα, επιδιώκοντας να περιορίσει την καταπόνηση των μυών, των τενόντων και των αρθρώσεων, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα όσο περνούν τα χρόνια.

Το πρόγραμμά του συμπληρώνεται με καθημερινές διατάσεις για τη διατήρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, ενώ χρησιμοποιεί και φυσικά έλαια με στόχο τη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Η διατροφή χωρίς κρέας και ψάρι

Όταν επέστρεψε στις προπονήσεις υψηλής έντασης, ο Kanazawa αφαίρεσε από τη διατροφή του το κρέας, το ψάρι, το αλκοόλ και το κάπνισμα, μια επιλογή που διατηρεί εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το Ground News.

Το διατροφικό του πρόγραμμα βασίζεται σε προϊόντα που αποτελούν μέρος της παραδοσιακής ιαπωνικής κουζίνας, με περιορισμένη παρουσία βιομηχανικά επεξεργασμένων τροφίμων.

Ξεκίνησε το bodybuilding στα 20

Ο Ιάπωνας αθλητής άρχισε να συμμετέχει σε αγώνες σε ηλικία 20 ετών, σε μια περίοδο κατά την οποία το bodybuilding δεν είχε ακόμη ευρεία παρουσία στην Ιαπωνία. Πριν ασχοληθεί με τα βάρη, είχε ασχοληθεί με την κολύμβηση, την οποία εγκατέλειψε για να στραφεί στην προπόνηση δύναμης.

Ο πρώτος μεγάλος τίτλος της καριέρας του ήρθε το 1960, όταν σε ηλικία 24 ετών κέρδισε τον διαγωνισμό Mr. Japan. Τρία χρόνια αργότερα, το 1963, σε ηλικία 27 ετών, επανέλαβε την επιτυχία του.

Οι δύο αυτές νίκες τον ανέδειξαν σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αθλήματος στην Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του 1960. Το 1967 έκανε το επόμενο βήμα σε διεθνές επίπεδο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στο IFBB Universe, διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Bodybuilding και Fitness (IFBB).

Η αποχώρηση και η επιστροφή

Σε ηλικία 34 ετών, έχοντας ήδη κατακτήσει τον εθνικό τίτλο, ο Kanazawa αποφάσισε να αποσυρθεί από τους αγώνες. Έμεινε μακριά από τις διοργανώσεις για 16 χρόνια, μέχρι που ένα προσωπικό γεγονός άλλαξε την πορεία της αθλητικής του ζωής.

Πριν συμπληρώσει τα 50, η σύζυγός του αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Ο ίδιος έχει θυμηθεί ότι εκείνη απολάμβανε να τον βλέπει να αγωνίζεται. Η ανάμνηση αυτή τον ώθησε να επιστρέψει στο γυμναστήριο, να αλλάξει τη διατροφή του και να αρχίσει ξανά να συμμετέχει σε αγώνες.

Η επιστροφή αυτή σηματοδότησε τη δεύτερη περίοδο της καριέρας του, η οποία χαρακτηρίστηκε από τίτλους στις κατηγορίες Masters και διαδοχικά ρεκόρ μακροβιότητας στο άθλημα.

Στα 86 έγινε ο γηραιότερος που ανέβηκε στη σκηνή

Σε ηλικία 57 ετών κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Masters στην κατηγορία των bodybuilders άνω των 40 ετών. Στα 86 του έγινε ο γηραιότερος αθλητής που ανέβηκε στη σκηνή του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Bodybuilding.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Mainichi, είχε δηλώσει: «Είμαι ευγνώμων και μόνο για το γεγονός ότι μπορώ να συμμετέχω. Ελπίζω να μπορώ να αγγίζω τις καρδιές των άλλων όταν με βλέπουν να αντιμετωπίζω μια πρόκληση, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία».

«Θέλω να αγωνίζομαι μέχρι τα 90»

Πριν φτάσει στην ηλικία των 90 ετών, ο Kanazawa είχε μιλήσει στο ιαπωνικό δημόσιο δίκτυο NHK για τον στόχο του.

«Θέλω να αγωνίζομαι μέχρι να γίνω 90 ετών. Και θα ήθελα να αποτελέσω παράδειγμα για άλλους παππούδες και γιαγιάδες σε όλο τον κόσμο, ζώντας υγιεινά μέχρι τα 100», είχε δηλώσει.

Η νίκη του στις 30 Αυγούστου στη Χιροσίμα επιβεβαίωσε ότι πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει στον εαυτό του.

Μετά τη διοργάνωση, ο βετεράνος μίλησε στο πρακτορείο Kyodo News, δηλώνοντας: «Δεν βρίσκομαι ακόμη ούτε κοντά στη γραμμή του τερματισμού. Είναι σημαντικό να συνεχίζεις να θέτεις στόχους και να αναλαμβάνεις προκλήσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία σου».

Με την επόμενη εμφάνισή του να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου στο Japan Championships, ο Kanazawa ετοιμάζεται να συνεχίσει μια πορεία που συνδυάζει προπόνηση δύναμης, μεγάλα διαστήματα ξεκούρασης και μια χορτοφαγική διατροφή που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες.

πηγή: infobae