Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκαν σε περίπου 157 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου, από 156,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Στα 233,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις και τα repos των κατοίκων εσωτερικού στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στο τέλος Αυγούστου 2026, από 230,5 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν συνολικά σε 224,4 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε περίπου 9,2 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο μηνιαίων ροών, η καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 3,197 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,190 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,965 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,014 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε στο 9,3%, από 8,9% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκαν σε περίπου 157 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου, από 156,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε όρους καθαρών ροών, οι καταθέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 585 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι αύξησης κατά 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων υποχώρησε στο 3,6%, από 3,9% τον Ιούλιο.

Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε περίπου 62,7 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, από 60,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Οι καταθέσεις του συνόλου των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2,380 δισ. ευρώ μέσα στον μήνα, έναντι μείωσης κατά 2,254 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους αυξήθηκε στο 25,2%, από 23,1%.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2,393 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2,443 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ, μετά την αύξηση κατά 189 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Τέλος, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 232 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι μείωσης κατά 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε στο 9,8%, από 10,7% τον Ιούλιο.