Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου ενός έτους μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από το έτος άφιξης, εφόσον υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν πλέον περιθώριο να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης οι συνταξιούχοι του εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1192/2026), η σχετική προθεσμία μετατίθεται από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους επτά επιπλέον μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες υπαγωγής και η αρμοδιότητα των ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου ενός έτους μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από το έτος άφιξης, εφόσον υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Εάν η αίτηση κατατεθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου του έτους άφιξης και έως τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους, η υπαγωγή θα ισχύσει από το επόμενο φορολογικό έτος. Όσοι, αντίθετα, μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους μετά τις 2 Ιουλίου μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς μόνο από το επόμενο έτος της άφιξής τους, με προθεσμία υποβολής της αίτησης έως τις 31 Οκτωβρίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν έως τις 30 Νοεμβρίου του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η υπαγωγή.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE και της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier προς το αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ, αλλά και με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού. Δυνατότητα εξυπηρέτησης παρέχεται επίσης μέσω των myPoint Αττικής, των ΥΦΕ και των κατά τόπους ΔΟΥ.

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Το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής είναι αρμόδιο για φορολογουμένους με διεύθυνση στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στις νήσους Κέα, Κύθνο, Άνδρο και Μήλο, ενώ το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τις αιτήσεις από την υπόλοιπη χώρα.

Εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων που αποκτώνται στην αλλοδαπή. Για τους φορολογουμένους που υπάγονται στο άρθρο 5Β, ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 7%, εκτός εάν προβλέπεται απαλλαγή ή διαφορετική μεταχείριση από Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή άλλες διεθνείς συνθήκες. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου κάθε έτους και με την εξόφλησή του εξαντλείται η σχετική φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αλλοδαπής.

Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του και να προέρχεται από κράτος με το οποίο η Ελλάδα διατηρεί συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε φορολογικά θέματα.

Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται τόσο στις νέες όσο και στις εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και στις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2025.