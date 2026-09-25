Στις 10 Οκτωβρίου η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει διεθνή ημερίδα για τις «ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς», ένα «ανησυχητικό φαινόμενο», όπως το ονομάζει ο τίτλος της. Στο πρόγραμμα προβλέπεται να μιλήσουν μόνο δικαστικοί λειτουργοί, χωρίς δικηγορικό αντίλογο.

Οι δικηγόροι γίνονται αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης, όπου η ετυμηγορία είναι ήδη γραμμένη στον τίτλο και η δίκη γίνεται «ερήμην». Ακόμη και η απόφαση δεν πέρασε χωρίς αντιρρήσεις από το ΔΣ την ΕνΔΕ, όπου τρία μέλη της έκριναν ότι το ζήτημα δεν δικαιολογεί συνέδριο και άλλα τρία ζήτησαν να κληθούν και οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει προγραμματιστεί να παραστεί και να χαιρετίσει την εκδήλωση.

Η παρουσία και ο χαιρετισμός του υπουργού προσδίδει κυβερνητικό κύρος σε μια μονομερή πρωτοβουλία και θεσμική νομιμοποίηση σε ένα αφήγημα που στρέφεται συλλήβδην κατά των δικηγόρων. Τι μήνυμα στέλνει στον πολίτη η Πολιτεία, όταν εμφανίζεται να αντιμετωπίζει τον συνήγορό του ως πρόβλημα της Δικαιοσύνης; Η ανεξάρτητη υπεράσπιση, η επιμονή στο ακροατήριο και η κριτική στις αποφάσεις αποτελούν εγγυήσεις των δικαιωμάτων του πολίτη. Πρέπει να διακρίνονται καθαρά από κάθε πραγματικά προσβλητική ή εκφοβιστική συμπεριφορά.

Υπάρχει και μια θεσμική αντίφαση. Η Ελλάδα υπέγραψε το 2025 τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος, η οποία αναδεικνύει τη σημασία της ανεξαρτησίας των δικηγόρων και των συλλόγων τους. Η Ολομέλεια έχει προτείνει κοινό Κώδικα Δεοντολογίας δικαστών και δικηγόρων. Ο υπουργός μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση, ανοίγοντας έναν διάλογο με όλους παρόντες.

Και μπορεί να στρέψει την προσοχή του εκεί όπου τη χρειάζεται επειγόντως ο πολίτης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκτιμώμενος χρόνος περάτωσης αμφισβητούμενων αστικών και εμπορικών υποθέσεων στον πρώτο βαθμό ήταν 737 ημέρες το 2024, ο μεγαλύτερος στην ΕΕ. Η αντιμετώπιση αυτών των καθυστερήσεων απαιτεί συνεργασία δικαστών, δικηγόρων και Πολιτείας.

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Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, ζητώ δημόσια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να επανεξετάσει τη συμμετοχή του στην ημερίδα. Έχει την ευθύνη να εγγυάται έναν ισότιμο θεσμικό διάλογο και να ενώνει τις δυνάμεις που χρειάζονται για να λειτουργεί καλύτερα η Δικαιοσύνη.

(Ο Δημήτρης Λυρίτσης είναι Δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)