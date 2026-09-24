Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ενόχλησή του για τον τρόπο που μεταδίδονται οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο γνωστός σχεδιαστής, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, εξηγώντας ότι μπόρεσε να πενθήσει με τον δικό του τρόπο τον εκλιπόντα ερμηνευτή.

«Γιατί είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής. Μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Σε δεύτερο χρόνο, ο σχεδιαστής, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται τα νεότερα της υπόθεσης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναφέροντας παράλληλα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται σιωπή:

«Αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, τις σαχλαμάρες που γράφονται, τις αηδίες, την εμπορευσιμότητα από την άλλη πλευρά που κάνουν τα κανάλια και είναι τραγικό. Πάρα πολλοί άσχετοι, δηλαδή ουρλιάζει μία κατίνα, μην πω και το όνομά της ,συνέχεια λες και ξέρει πράγματα. Δηλαδή, είναι τραγικό, ο Γιώργος θέλει μία σιωπή, θέλει μία ηρεμία».

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Η ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, με την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Λάκης Γαβαλάς, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του ερμηνευτή, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση ευχόμενος «Καλή αντάμωση».

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