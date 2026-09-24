Στόχος της, όπως αναφέρει δεν ήταν να θίξει την τιμή, την υπόληψη ή την προσωπικότητα κανενός.

Στη δικαστική οδό αποφάσισε να οδηγήσει την υπόθεση με Ελληνίδα influencer ο Αντώνης Ρέμος, μετά από βίντεο που εκείνη δημοσίευσε στα social media και στο οποίο έκανε αναφορές στον ίδιο και σε νοσηλεία του το 1999.

Η εξέλιξη της υπόθεσης έγινε γνωστή την Τετάρτη, όταν ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής κινείται νομικά, καθώς θεώρησε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές έθιξαν την προσωπικότητα και την υπόληψή του.

Η απάντηση της influencer μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης

Μία ημέρα αργότερα, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παρουσίασε την τοποθέτηση της influencer σχετικά με την υπόθεση. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τον Αντώνη Ρέμο, εξηγώντας πως ο λόγος για τον οποίο έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν η πρόθεσή της να υπερασπιστεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η influencer ανέφερε, μάλιστα, ότι έχει ήδη αφαιρέσει το επίμαχο βίντεο από τα social media, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δοθεί συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος της δεν ήταν να θίξει την τιμή, την υπόληψη ή την προσωπικότητα κανενός. Όπως υποστήριξε, η παρέμβασή της έγινε με αφορμή την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε πλέον να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

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Η ίδια σημείωσε ακόμη πως, αν η διατύπωση όσων είπε δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις ή παρερμηνείες, λυπάται για αυτό και γι’ αυτό προχώρησε στην αφαίρεση του βίντεο. Παράλληλα, τόνισε ότι απέφυγε να αναφέρει λεπτομέρειες και ονόματα, προκειμένου να μην υπάρξουν τέτοιου είδους παρερμηνείες.

Την ίδια στιγμή, η influencer αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο μαιευτήριο, περιμένοντας να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Όπως υπογράμμισε, σε αυτή τη φάση της ζωής της προτεραιότητά της είναι αποκλειστικά η δική της υγεία και η υγεία του μωρού της.

Για τον λόγο αυτό, όπως δήλωσε, δεν επιθυμεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω την αντιπαράθεση και θεωρεί το ζήτημα λήξαν από την πλευρά της.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να ακολουθήσει τη νομική οδό, μετά την απόφαση του Αντώνη Ρέμου να κινηθεί δικαστικά για τις αναφορές που έγιναν εις βάρος του στα social media.