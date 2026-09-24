Τα βλέμματα της κοινής γνώμης στρέφονται όλο και περισσότερο στις ελέγχους που έκανε ή όφειλε να κάνει ο ΙΣΑ.

Προσπαθώντας να πετάξει από πάνω του κάθε «σκιά» ή και υπόνοια πως έκανε τα «στραβά μάτια» στις παρανομίες που διαπράττονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιατί τώρα η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από τον ΙΣΑ

Την ώρα που τα βλέμματα της κοινής γνώμης στρέφονται όλο και περισσότερο στις ελέγχους που έκανε ή όφειλε να κάνει ο ΙΣΑ τόσο στο συγκεκριμένο ιατρείο όσο και στα υπόλοιπα κέντρα που παρέχουν υπηρεσίας υγείας, διαφημίζοντας τις εναλλακτικές αλλά αμφισβητούμενες επιστημονικά μεθόδους τους, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στρέφεται ποινικά, με την κίνησή του αυτή, σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Στην πραγματικότητα όμως επιχειρεί να υπερασπιστεί εαυτόν, καθώς η εν λόγω ενέργειά του συνδέεται αναμφίβολα με την εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε πριν από λίγες ημέρες, θέτοντας τον στο «στόχαστρο» για τη διάπραξη ενδεχόμενων αξιοποίνων πράξεων οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

Η ολιγωρία στους ελέγχους που του αποδίδεται, από τα στοιχεία που καθημερινά έρχονται στο φως, φέρνουν τον ΙΣΑ σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, οδηγώντας τον έστω και ετεροχρονισμένα, 15 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Θέλοντας μάλιστα να προλάβει τις εξελίξεις που θα τον ανάγκαζαν να δώσει ενδεχομένως εξηγήσεις, διά απολογητικού υπομνήματος, ο Ιατρικός Σύλλογος επέλεξε, διαρκούσης της εισαγγελικής έρευνας, να εμφανιστεί ως…κατήγορος των δύο προφυλακισθέντων γιατρών για «πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα».

ΙΣΑ:Παράνομα τα μηχανήματα στο ιατρείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ, προσκομίζοντας τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η Ιωάννα Γάκα στο Σύλλογο, επισημαίνει πως «παρανόμως κατείχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα» οι κατηγορούμενοι. Τονίζει μάλιστα πως «η άνευ ειδικότητας γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς πως προχώρησε στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το μηχάνημα οζονοθεραπείας που ήταν εγκατεστημένο στο ιατρείο».

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Η εισαγγελική έρευνα για τους ελεγκτικούς φορείς

Στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελικής έρευνας που είναι πάντως σε εξέλιξη, αναζητούνται τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο του ΙΣΑ όσο και κάθε άλλου δημόσιου φορέα που είναι αρμόδιος να πραγματοποιεί ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η προκαταρκτική εξέταση ,στο πλαίσιο της οποίας ο ΙΣΑ έχει ήδη στείλει υπόμνημα με τις θέσεις του, επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας και αφορά τους ενδεχόμενους ελέγχους σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες.

Από την έρευνα θα διαπιστωθεί εάν υπήρξαν καταγγελίες στο παρελθόν και τι απέγιναν στη συνέχεια, , η νομιμότητα των κέντρων αυτών και το ενδεχόμενο να έχει τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών.