Ο Νίκος Ταχιάος είπε ότι δεν θα έμενε στην Κυψέλη «ούτε τώρα, αλλά ούτε και πριν». Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο δικηγόρος, Θανάσης Καμπαγιάννης. Συγκέντρωση και πορεία το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Σε μία δήλωση που μόνο ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει και που σίγουρα ρίχνει επιπλέον «λάδι στη φωτιά» προχώρησε ο Νίκος Ταχιάος χθες, κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όπου συζητήθηκαν οι ζημιές σε κτήρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν λόγω των έργων κατασκευής του Μετρό (Γραμμή 4).

Όταν ήταν στο βήμα το μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Κυψέλης που έχουν αναδείξει το πρόβλημα, Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι «δεν θα έμενε στην Κυψέλη ούτε τώρα (μετά τις ρωγμές που προκλήθηκαν σε αρκετά κτήρια της περιοχής), αλλά ούτε και πριν».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 1.04.45’’ του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=rdPBRDEt-vo}

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ πριν από λίγες μέρες είχε αναφέρει ότι δεν θα τοποθετηθεί σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα, επικαλούμενος τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που συνοδεύει τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες. «Εάν με ρωτούσατε αν θα νοίκιαζα σπίτι εκεί νωρίτερα, δεν θα σας απαντήσω, μολονότι έχω πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις κατασκευές αυτές και πριν περάσει ο μετροπόντικας. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η ρήτρα εμπιστευτικότητας, την οποία έχουμε ζητήσει για τα στοιχεία και τις πραγματογνωμοσύνες που δίνουμε σε τρίτους, ισχύει και για μας. Για λύσεις δουλεύουμε, όχι για εντυπώσεις», είχε πει, με τον κ. Κουτρουλάρη να κάνει λόγο για «αισχρή δήλωση».

Καμπαγιάννης: Ο κ. Ταχιάος διέπραξε ξανά την ύβρη να προκαλέσει τους κατοίκους

Το θέμα σχολίασε και ο γνωστός δικηγόρος και σύμβουλος του ΔΣΑ με την «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή», Θανάσης Καμπαγιάννης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας ήταν άλλο ένα βήμα για να ξετυλιχτεί το κουβάρι της συγκάλυψης για τις ζημιές των πολυκατοικιών της Κυψέλης από τη σήραγγα του Μετρό. Η παρουσία των αρμόδιων φορέων (εκπρόσωποι Ελληνικό Μετρό και Avax) ξεκίνησε με διακοσμητικές τοποθετήσεις που τίποτα δεν εισέφεραν στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και χωρίς καμία εξήγηση για τα όσα ψευδώς είχε ισχυριστεί ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικό Μετρό κ. Καραδήμας στη συνεδρίαση της 29/7.

Το άχαρο καθήκον να απαντήσει ανέλαβε αποκλειστικά ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Ν. Ταχιάος, ο οποίος διέπραξε ξανά την ύβρη να προκαλέσει τους κατοίκους λέγοντας τους ότι "δεν θα νοίκιαζα στην Κυψέλη ούτε τώρα ούτε όμως και πριν", απαξιώνοντας τα σπίτια τους! Μετά από σφυροκόπημα των κατοίκων, των εμπειρογνωμόνων τους κκ. Δημ. Καλιαμπάκου και Ν. Κρασάκη και των δημοτικών συμβούλων, αναγκάστηκε να μιλήσει πρώτη φορά για 35 (!) πληγείσες πολυκατοικίες για τις οποίες υπάρχουν εκθέσεις και μελέτες τρωτότητας. Από τα "μικροπροβλήματα" και τα "ουδεμία ζημία στον φέροντα οργανισμό", φτάσαμε στις πιο εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες της Αθήνας από δημόσιο έργο και για τις οποίες ομολογείται πλέον ότι θα χρειαστούν μέτρα στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης. Οι διαβεβαιώσεις ότι οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει δόθηκαν χωρίς παροχή των στοιχείων που ζητούν οι κάτοικοι και πάντως εξαιρούν "μια ζώνη πέντε πολυκατοικιών" κάτω από τις οποίες βρίσκεται ο μετροπόντικας. Προφανώς, με όλα αυτά οι ανησυχίες των κατοίκων είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν πριν, καθώς κανείς δεν εμπιστεύεται τη δήλωση ότι "δεν υπάρχει ζήτημα εκκένωσης πολυκατοικιών", η οποία γίνεται πάντα με την αίρεση "από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και μας λένε οι μηχανικοί"...

Κάτω από την πίεση, ο Υφυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι θα στείλει "αύριο" στον Δήμο όλες τις εκθέσεις τρωτότητας όλων των επιπέδων για τις 35 πολυκατοικίες. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε περαιτέρω να διαβιβαστούν οι καταγραφές των μετακινήσεων και καθιζήσεων μέχρι και σήμερα, που ο υπεύθυνος της AVAX κ, Σπυριδωνάκος δήλωσε ότι "είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο" αν και επί μήνες αρνείται να τις παράσχει. Επίσης, να δοθούν στους τεχνικους συμβούλους των κατοίκων οι εκθέσεις του καθηγητή ΕΜΠ κ. Καββαδά και του γερμανού εμπειρογνώμονα Babendererde, μαζί με τη μεθοδολογία επανεκκίνησης του έργου.

Το "αύριο" είναι σε λίγες ώρες. Περιμένουμε τα στοιχεία και ετοιμαζόμαστε και για τη δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κατοίκων», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Facebook, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνεδρίαση.

{https://www.facebook.com/thanasis.kampagiannis/posts/pfbid02SJ6AzdN8FMEbaXqj29W4v97mtDgMzuGfgQZXn7CkF55s46pB11sbWiY5vy31joXl}

Κάτοικοι: Σύσταση να φύγουμε από τα σπίτια μας όταν περάσει ο Μετροπόντικας

Οι αγανακτισμένοι κάτοικοι της περιοχής δεν έγιναν σοφότεροι χθες, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, αφού τα ερωτήματα τους παραμένουν αναπάντητα.

Για την ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες αποφάσεις, ενώ σύμφωνα με όσα μετέφερε ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, τα πρώτα πορίσματα - και όχι τα οριστικά - θα κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα. «Η εικόνα που μας μεταφέρουν είναι πως υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που θα χρειαστούν άμεση παρέμβαση στήριξης.»

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και βγει τέτοιο πόρισμα, οι κάτοικοι ζητούν άμεση απομάκρυνσή τους από τα ακατάλληλα κτήρια, ενώ καλούν να μην γίνει επανέναρξη των έργων.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Κουτρουλάρη, ο ίδιος ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) συνέστησε στους κατοίκους - επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην Ελληνικό Μετρό - όταν θα περνάει ο Μετροπόντικας από τα σπίτια τους... να φεύγουν για 10 με 15 μέρες.

«Είμαστε σε αυτό το σημείο, η Ελληνικό Μετρό σκάβει στην τύχη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι ζητούν ακόμη εδαφοτεχνικές μελέτες «γιατί χωρίς αυτές οι στατικές μελέτες δεν έχουν νόημα», ζητούν να γίνει συνολική καταγραφή των ζημιών «που δεν έχει γίνει επτά μήνες τώρα», να γίνουν δομοστατικές μελέτες για την περίπτωση σεισμού, ολοκληρωμένες αποκαταστάσεις με παρέμβαση στα θεμέλια αλλά και να δοθούν οι αποζημιώσεις «που δικαιούνται οι κάτοικοι που έχουν καταστραφεί οι ζωές τους».

Ταχιάος: Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκκένωσης

Αξίζει να σημειωθεί πως σε νέες δηλώσεις του, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων που έχουν επηρεαστεί.

«Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκκένωσης των κτηρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία των κατοίκων.

«Ο καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ανοίξει ρωγμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιου είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα είναι να αποκατασταθούν τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το τμήμα όπου έχει ήδη κατασκευαστεί η σήραγγα. Για τα πέντε κτίρια που βρίσκονται στην απόληξη του μετροπόντικα, όπως εξήγησε, προέχει η επανεκκίνηση του μηχανήματος.

Όπως διευκρίνισε, περίπου 35 πολυκατοικίες ελέγχθηκαν και «25 περίπου πολυκατοικίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει». Από αυτές «οι 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις», οι οποίες θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, «σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων».

Η κλίμακα και η σοβαρότητα των ζημιών στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω των εργασιών κατασκευής του Μετρό, η ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και οι νεότερες εξελίξεις μετά την προηγούμενη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dln9pk2dydc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Χάρης Δούκας ζήτησε:

Να δοθούν από την Ελληνικό Μετρό όλα τα στοιχεία για τις πολυκατοικίες.

Να γίνουν πλήρεις στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στατικότητας.

Οι κάτοικοι που το επιθυμούν –λόγω ανασφάλειας– να μεταφερθούν σε προσωρινές κατοικίες ( π.χ. ξενοδοχεία).

Πλήρης αποκατάσταση των κτιρίων με χρονοδιάγραμμα.

Να μην επανεκκινήσει ο μετροπόντικας, χωρίς πλήρη ασφάλεια των κτιρίων.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Ο Υπουργός είπε ότι “αύριο” θα σταλθούν όλες οι μελέτες ειδικής τρωτότητας. Όλων των επιπέδων για όλα τα κτίρια. Είπατε σήμερα 35 πολυκατοικίες. Ο κ. Σπυριδωνάκος της ΑΒΑΞ είπε ότι τα στοιχεία των μετακινήσεων που δίνονται online “μπορεί να τα έχει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος”. Άρα, αύριο αναμένουμε όλα αυτά τα στοιχεία, εκθέσεις ειδικής τρωτότητας και εκθέσεις βλαβών για 35 κτίρια και όλες τις καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων μέχρι σήμερα. Να σταλούν στο πρωτόκολλο του Δήμου και να δοθούν στους -έχοντες έννομο συμφέρον- κατοίκους όπως με τα προηγούμενα στοιχεία.

Υπάρχουν κτίρια τα οποία θέλουν στατική ενίσχυση. Είχαμε και έναν σεισμό τις προηγούμενες μέρες, 5 Ρίχτερ. Αν συμβεί κάτι; Ποιος θα πάρει την ευθύνη; Γι’ αυτό, πέρα από τη στατική ενίσχυση, νομίζω ότι χρειάζεται στους ανθρώπους που το επιθυμούν, για να σπάσουμε και το αίσθημα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, να υπάρξει μία δυνατότητα παροχής διαμονής, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να ηρεμήσουν, να μη φοβούνται ότι κάτι μπορεί να συμβεί και, εκτός από την περιουσία τους, να κινδυνέψει και η ζωή τους.

Θέλουμε το Μετρό να γίνει. Θέλουμε να γίνει γρήγορα, αλλά όχι προφανώς βιαστικά και με λάθη. Θέλουμε εκεί στην περιοχή, το θέλουν και οι κάτοικοι, να υπάρχουν στάσεις Μετρό πολύ κοντά στα σπίτια τους. Όμως, για να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν στατικοί έλεγχοι, να υπάρξει στατική ενίσχυση, δίκαιες αποκαταστάσεις και, βεβαίως, να διασφαλιστεί η διαμονή των κατοίκων που επιθυμούν σε άλλα κτίρια».

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό, ο Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα μαζευτήκαμε -και είναι και οι κάτοικοι εδώ- για να πούμε ξεκάθαρες κουβέντες στους ανθρώπους. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, απολογούμαστε όλοι και λογοδοτούμε στον κόσμο και συγκεκριμένα για το πρόβλημα στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι που είναι εδώ μαζί μας μπορούν να πάνε το βράδυ να κοιμηθούν στο σπίτι τους; Θα μας απαντήσετε; Αν δεν μπορούν, ή στα κτίρια που δεν μπορούν, θα πάνε κάπου αλλού; Στα κτίρια που υπάρχει πρόβλημα, πότε θα γίνουν οι αποκαταστάσεις; Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Γενικές συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από τον Μάιο -να τις ξαναλέμε τώρα τον Σεπτέμβριο- νομίζω ότι εντείνει το πρόβλημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα για τα κτίρια αυτά. Τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί την προηγούμενη φορά είναι ελλιπή».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε, επίσης, τη στήριξή του στην προγραμματισμένη κινητοποίηση των κατοίκων της Κυψέλης στις 3 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου, ώστε να προχωρήσει ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, χωρίς ερωτηματικά και γκρίζες ζώνες που εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα.

Συγκέντρωση και πορεία των κατοίκων

Την ίδια ώρα, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης καλεί σε συγκέντρωση και πορεία το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 18:00, με σημείο συνάντησης την Πλατεία Κυψέλης.

Οι κάτοικοι διεκδικούν στατικές μελέτες επάρκειας για όλα τα κτήρια που έχουν πληγεί, πλήρεις αποζημιώσεις χωρίς όρους και συνέχιση των έργων του Μετρό μόνο υπό συνθήκες «διαφάνειας και απόλυτης ασφάλειας».

«Ελάτε να παλέψουμε μαζί για τις ζωές, τα σπίτια και τη γειτονιά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα της Πρωτοβουλίας.

«Συγκέντρωση & Πορεία Κατοίκων Κυψέλης

Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. | Πλατεία Κυψέλης

Ελάτε να παλέψουμε μαζί για τις ζωές, τα σπίτια και τη γειτονιά μας!

Ζητάμε:

Στατικές μελέτες επάρκειας για όλα τα πληγέντα κτίρια.

Πλήρεις αποζημιώσεις χωρίς όρους.

Συνέχιση του έργου μόνο με διαφάνεια και απόλυτη ασφάλεια.

Η τρομοκρατία και η συγκάλυψη δεν θα περάσουν. Η Κυψέλη νικάει ενωμένη!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.