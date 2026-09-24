Υπάρχει ένας υποψήφιος ο οποίος δεν τον πείθει ότι μπορεί να δείρει τους κακούς.

Ο συγγραφέας πίσω από το τελευταίο μυθιστόρημα του Τζέιμς Μποντ απορρίπτει τον Τζακ Λόουντεν ως πιθανό υποψήφιο για τον 007, λέγοντας ότι δεν είναι αρκετά πειστικός για τον ρόλο.

Η αναζήτηση του νέου Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η διαδικασία έχει ξεκινήσει επίσημα από τον Μάιο. Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως «υποψήφιοι» για να αντικαταστήσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος κρέμασε το σακάκι του 007 μετά την πέμπτη ταινία του «No Time To Die» το 2021. Ένα από τα ονόματα που ακούγεται έντονα και φιγουράρει ψηλά για τις στοιχηματικές, είναι ο ηθοποιός του «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν.

{https://youtu.be/hLwCFXfng1U?si=ZXLej5Efmviwualp}

Ο συγγραφέας πίσω από το τελευταίο μυθιστόρημα του Τζέιμς Μποντ απορρίπτει τον Τζακ Λόουντεν ως πιθανό υποψήφιο για τον 007, λέγοντας ότι δεν είναι αρκετά πειστικός για τον ρόλο.

Η αναζήτηση του νέου Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η διαδικασία έχει ξεκινήσει επίσημα από τον Μάιο. Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως «υποψήφιοι» για να αντικαταστήσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος κρέμασε το σακάκι του 007 μετά την πέμπτη ταινία του «No Time To Die» το 2021. Ένα από τα ονόματα που ακούγεται έντονα και φιγουράρει ψηλά για τις στοιχηματικές, είναι ο ηθοποιός του «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν.

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Σε μια συνέντευξη με τους The Times, ο Τσάρλι Χίγκσον, ο οποίος έχει γράψει αρκετά επίσημα μυθιστορήματα του Μποντ, καθώς και το τελευταίο, με τίτλο King Zero, μοιράστηκε την άποψή του για τους φημολογούμενους «μνηστήρες» για τον ρόλο.

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Ο συγγραφέας περιέγραψε τον Τζέικομπ Ελόρντι ως «πολύ ψηλό», ενώ για τον Κάλουμ Τέρνερ σχολίασε ότι: «Έχει ασυνήθιστο παρουσιαστικό, κάτι που δεν είναι κακό». Ωστόσο, τα σχόλιά του για τον Λόουντεν δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά. «Δεν είμαι σίγουρος,» είπε ο Χίγκσον. «Μου αρέσει, αλλά είναι όπως ο Τομ Χίντλστον — δεν είναι πειστικός για μάχη σώμα με σώμα. Με τον Ντάνιελ Κρεγκ μπορείς να πιστέψεις ότι θα τον έδερνε. Και πρέπει να το πιστέψεις αυτό με τον Μποντ».

Η επερχόμενη, 26η ταινία Τζέιμς Μποντ της Amazon, θα έχει σκηνοθέτη τον Ντενί Βιλνέβ και σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ, δημιουργό του Peaky Blinders. Οι πληροφορίες σχετικά με τις οντισιόν παραμένουν κρυφές ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα ο Ελόρντι απέφυγε ερωτήσεις σχετικά με την οντισιόν για το ρόλο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί καμία επίσημη απόφαση για την επιλογή του καστ, τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την παραγωγή, η επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο κενό μεταξύ των ταινιών του Μποντ είναι έξι χρόνια και πέντε μήνες και αφορά το χρόνο ανάμεσα στην τελευταία ταινία του Τίμοθι Ντάλτον, Licence to Kill (1989), και το ντεμπούτο του Πιρς Μπρόσναν στο Golden Eye (1995).

Αν η νέα ταινία κυκλοφορήσει μετά τον Φεβρουάριο του 2028, πρόκειται να σπάσει αυτό το ρεκόρ.