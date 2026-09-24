Φρόντο και θαυμαστές επιστρέφουν στη Μέση Γη και το Σάιρ.

Η Warner Bros. αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες εικόνες από τα γυρίσματα του The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, δίνοντάς μας την πρώτη πραγματική ματιά από την επιστροφή στη Μέση Γη και στο παραμυθένιο Σάιρ στο Σάιρ.

Ωστόσο, αυτό που αναμένεται να ενθουσιάσει ιδιαίτερα τους φαν του Τόλκιν και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, είναι η επιστροφή του Ελάιτζα Γουντ στο ρόλο του Φρόντο Μπάγκινς.

Οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν δείχνουν κάποια νέα Χόμπιτ, φθινοπωρινή ατμόσφαιρα, αλλά και μια μοναδική λήψη του Φρόντο -και συγκεκριμένα της πλάτης του- καθώς πλησιάζει την οικεία πράσινη στρογγυλή πόρτα του Bag End. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, το στιγμιότυπο σκορπίζει ρίγη νοσταλγίας και χαράς.

Επίσης, οι φωτογραφίες μάς επιτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά στα παρασκήνια με τον Άντι Σέρκις να δίνει τις σκηνοθετικές οδηγίες στο σετ. Σημειώνεται ότι ο Σέρκις δεν είναι μόνο πίσω από την κάμερα για το επερχόμενο, νέο κεφάλαιο, αλλά επιστρέφει και πάλι ως Γκόλουμ ή Σμίγκολ.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την Hobbit Day στις 22 Σεπτεμβρίου, την κοινή επέτειο γενεθλίων του Μπίλμπο και του Φρόντο Μπάγκινς στο ημερολόγιο του Τόλκιν.

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Θυμίζουμε ότι ο Γουντ έπαιξε τελευταία φορά τον Φρόντο «Η Επιστροφή του Βασιλιά» το 2003, ενώ έκανε μια σύντομη εμφάνιση και στο «Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι» το 2012. Οι νέες εικόνες σηματοδοτούν την επιστροφή του στον ρόλο που τον έκανε διάσημο.

? BREAKING ? First official set images from The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum We are officially back in the Shire as Andy Serkis directs with fresh faced Hobbits and what appears to be Frodo entering into Bag End https://t.co/jPqk7OzMdc September 23, 2026

Η νέα ταινία ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να συλλάβει τον Γκόλουμ, πριν το πλάσμα αποκαλύψει την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού στον Σάουρον. Η ιστορία, μεγάλο μέρος της οποίας αναπτύχθηκε από τις υποσημειώσεις του Τόλκιν, διαδραματίζεται μεταξύ του Χόμπιτ και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Προφανώς λοιπόν η τοποθεσία του Σάιρ είναι μια επιλογή της ιστορίας, όχι απλώς μια αναδρομή στη νοσταλγία. Η Αναζήτηση του Γκόλουμ ξεκινά μετά το εικοστό πρώτο πάρτι γενεθλίων του Μπίλμπο και τελειώνει πριν ο Φρόντο φύγει από το σπίτι, οπότε η ταινία οδηγεί άμεσα στα γεγονότα της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού. Αυτό τοποθετεί τον Φρόντο στο Σάιρ για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. Εξερευνά επίσης τι συμβαίνει αλλού κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών. Στο μυθιστόρημα του Τόλκιν, ο Γκάνταλφ περιγράφει την αναζήτηση του Γκόλουμ -που έκανε αυτός και ο Άραγκορν- στον Φρόντο, και την αφηγείται ξανά στο Συμβούλιο του Έλροντ. Η νέα ταινία φαίνεται ότι θα δείξει αυτή την αναζήτηση στην οθόνη.

Στα βιβλία, αυτό το κενό καλύπτει περίπου 17 χρόνια μεταξύ της αναχώρησης του Μπίλμπο και του ταξιδιού του Φρόντο. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον συμπίεσε την εν λόγω περίοδο σε μερικές σκηνές.



Στο νέο κεφάλαιο, επιστρέφει ο Ίαν Μακ Κέλεν στο ρόλο του Γκάνταλφ, πρόσφατα μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε στα παρασκήνια με τη μακριά γενειάδα και τα γκρίζα μαλλιά του ρόλου του, ο Γουντ ως Φρόντο και ο Λι Πέις ως Θραντούιλ. Το ρόλο του Άραγκορν αναλαμβάνει ο Τζέιμι Ντόρναν.

Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορούμε πραγματικά να δούμε τον Φρόντο σε αυτό το νέο κεφάλαιο της Μέσης Γης.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την αρχή του ταξιδιού του Πίτερ Τζάκσον, επιστρέφουμε στο Σάιρ και υπάρχει κάτι υπέροχα σουρεαλιστικό στο να βλέπεις το Hobbiton ξανά ζωντανό μπροστά στα μάτια σου.

{https://www.instagram.com/p/DdoXsvRESTN/?img_index=1}

Το νέο κεφάλαιο του Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum έρχεται στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.