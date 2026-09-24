Ότι θα έφερναν κάποιοι θεομπαίχτες στη ζούλα, μετά τη δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου, τροπολογία που νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις που ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να πληρωθούν επιδοτήσεις που σχετίζονται με απάτες, είναι κάτι που δεν ρίχνει κανέναν από τα σύννεφα.

Προσέξτε, ενώ έχουν ήδη πέσει οι πρώτες «καμπάνες» από τη δικαιοσύνη, με καταδίκες για το πλιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φέρνει τροπολογία που επιχειρεί να νομιμοποιήσει το πλιάτσικο. Για να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα: Η ΝΔ, στη δική της πρόταση για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλεγε ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στους ελέγχους και τα 6.500 ΑΦΜ που είχαν δεσμευθεί πληρώθηκαν μετά από «επανέλεγχο» που έγινε επί ημερών Μελά και Μπαμπασίδη. Ο κ. Μελάς, όμως, υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ήδη καταδικασμένος πρωτόδικα και πάει για κακούργημα. Αυτούς τους ελέγχους θα νομιμοποιήσει σήμερα η κυβέρνηση; Φοβερό;

Το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι δεν προξενεί κάποια έκπληξη το θράσος – και η αλαζονεία, μιας και την επανέφερε η Ντόρα στη δημόσια συζήτηση.

Προξενεί, ωστόσο, τρομερή έκπληξη ότι οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που ομνύει στην κοστολόγηση και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, είναι... ακοστολόγητες, αφού δεν έχει βρεθεί ένας ανθρωπάκος από την κυβέρνηση να απαντήσει στο απλό ερώτημα: Πόσα χρήματα θα δοθούν με αυτήν την τροπολογία; Ποιο είναι, με λίγα λόγια, το δημοσιονομικό της κόστος;

Το ξέπλυμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει πιάσει στρατόσφαιρα, ανέδειξε εύγλωττα ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.