«Μέρες φθινοπώρου από τα παλιά» – Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για πτώση θερμοκρασίας και νέο γύρο καταιγίδων.

Η φθινοπωρινή ισημερία φέρνει μαζί της και τον καιρό που αρμόζει στην εποχή, καθώς, όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα μας εγκαταλείψουν, με την ψύχρα να κάνει την εμφάνισή της νωρίς το πρωί. Στη νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιό του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί πώς ο καιρός πλέον μπαίνει σε καθαρά φθινοπωρινούς ρυθμούς, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά και τα πρωινά να γίνονται ιδιαίτερα ψυχρά, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα, από την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του σκηνικού, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Την Πέμπτη, η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια και των χαμηλών πιέσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Οι συνθήκες αυτές θα διατηρήσουν τους βόρειους ανέμους, οι οποίοι στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι πιθανότητες για βροχές την Πέμπτη θα είναι πολύ περιορισμένες. Η θερμοκρασία, ωστόσο, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας το πρωινό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά τέλος Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ψύχρα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σε μονοψήφιες τιμές, με το κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες να είναι έντονο.

Έρχονται βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το σκηνικό αλλάζει, κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και την κεντροδυτική Μακεδονία.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση βόρειων ανέμων εντάσεως ως τα 6 μποφόρ (Α-ΝΑ Αιγαίο και Δωδεκάνησα).

Κατά τα άλλα, οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών είναι εξαιρετικά περιορισμένες και η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές της οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι μονοψήφιες, με συνέπεια η ψύχρα εκεί νωρίς το πρωί να είναι ιδιαίτερα αισθητή.

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Την Παρασκευή (25/9), και πιο συγκεκριμένα από τις απογευματινές ώρες, στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δ. Στερεά και την κεντροδυτική Μακεδονία οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΝΔ έως ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.