Η φράση του υπουργού Υγείας.

Ο ερίτιμος Αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης εισήγαγε, κατά την μεταφορική του εκδοχή, και ένα νέο όρο στην πολιτική και τη δημοσιογραφία: Τον «μπάφο».

Το τι είναι ο μπάφος κυριολεκτικώς το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Το ζήτημα είναι σε τι χρησιμεύει ο πολιτικός και δημοσιογραφικός νεολογισμός του κ. Γεωργιάδη, όπως με περισσή «ευγένεια» -αλά Γεωργιάδη βεβαίως, βεβαίως- τον απηύθυνε στον συνάδελφό μας Νίκο Ελευθερόγλου σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Και συγκεκριμένα όταν σε ερώτηση του Νίκου Ελευθερόγλου, που προφανώς δεν άρεσε στον κ. υπουργό, ο τελευταίος αυθορμήτως, κατά πώς συνηθίζει όταν νοιώθει κυρίαρχος και παντελώς ανεξέλεγκτος, τον ρώτησε με τη σειρά του: «Μήπως πριν μπείτε στο στούντιο πήρατε κανένα "μπάφο"»;

Η ερώτηση εύκολα δείχνει τι σημαίνει για τον κ. Γεωργιάδη, οπωσδήποτε μεταφορικώς, η λέξη μπάφος. Κυριολεκτικώς είναι το χειροποίητο τσιγάρο από κάνναβη ή μαριχουάνα, το οποίο έχει την ιδιότητα να λειτουργεί ως ναρκωτικό που δημιουργεί και ένα είδος ευθυμίας. Κατά την μεταφορική χρήση του κ. Γεωργιάδη είναι οτιδήποτε σε κάνει να χάνεις, εν μέρει, την επαφή με την πραγματικότητα και έτσι να λειτουργείς χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πλήρως τις συνέπειες των πράξεών σου.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν χρησιμοποίησε τυχαία τον όρο «μπάφος» κατά την προαναφερόμενη μεταφορική έννοια. Και τούτο γιατί την μεταφορική αυτή έννοια την ξέρει πολύ καλά αφού συνηθίζει να προσφέρει τέτοιου είδους «μπάφους» στο πολιτικό κοινό του. Κοινό το οποίο και επιλέγει καταλλήλως ώστε να είναι δεκτικό σε τέτοιας μορφής πολιτικά «κηρύγματα» που σε κάνουν να χάνεις, ως ένα σημείο, την επαφή με την πολιτική πραγματικότητα και να θεωρείς τα «κηρύγματα» αυτά ως πολιτικές σοφίες και πολιτικά θέσφατα.

Και ας μην υποτιμάμε ότι η διαδρομή του στην τηλεπώληση τον βοήθησε σημαντικά εν προκειμένω. Διότι -δίχως αυτό να αποτελεί ανεξαίρετο κανόνα- μέσω τέτοιων «μπάφων» ορισμένοι τηλεπωλητές πωλούν «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», φυσικά όταν το αγοραστικό κοινό είναι δεκτικό γι’ αυτό.

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Ε.Σ.