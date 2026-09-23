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Όταν η κρατική τηλεόραση παλεύει να «νεκραναστήσει» τον παλιό δικομματισμό, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Παρακολουθώντας τις πρωινές -κυρίως- ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ, μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντιληφθεί ότι η κρατική τηλεόραση παλεύει να «νεκραναστήσει» τον παλιό δικομματισμό, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Στις βραδινές εκπομπές, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αφού που και που υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος άλλου κόμματος. Το βράδυ της Δευτέρας, σε μία εξ αυτών, βρέθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Αφού για αρκετή ώρα οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τον δικομματικό καυγά ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της ΝΔ κα ιτου ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Καιρίδη και Δημήτρη Μάντζου, έφτασε η ώρα να πάρει τον λόγο ο κ.Καραθανασόπουλος.

«Ας μιλήσει τώρα και το ΚΚΕ», είπε με εμφανή διάθεση ειρωνείας ο κ.Καιρίδης. «Δεν θα ρωτήσουμε κανέναν για να μιλήσουμε», ήταν η πληρωμένη απάντηση, του Νίκου Καραθανασόπουλου.

Η αλαζονεία των «γαλάζιων» παραγόντων έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο…

Α.Γ.