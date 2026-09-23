Ο χαρακτήρας του περιστατικού υποδηλώνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για άλλη μια φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας, αναφέρει η Πολωνία.

Ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο παραβίασε για 42 δευτερόλεπτα τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του πολωνικού στρατού.

Το ελικόπτερο τύπου Mi-8 των ρωσικών δυνάμεων διέσχισε 300 μέτρα μέσα στον πολωνικό εναέριο χώρο από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και παρέμεινες εκεί για 42 δευτερόλεπτα, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

«Ενημερώνουμε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου στις 11:08, βόρεια της πόλης Braniewo, συνέβη σύντομη παραβίαση του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας από ελικόπτερο Mi-8 των Ενόπλων Δυνάμεων της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Το ελικόπτερο εκτελούσε πτήση από την Περιοχή του Καλίνινγκραντ. Παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο σε μέγιστο βάθος περίπου 300 μέτρων και παρέμεινε σε αυτόν για 42 δευτερόλεπτα.

»Η πτήση του αεροσκάφους παρακολουθείτο από τα συστήματα ραδιοεντοπισμού των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε ετοιμότητα απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και μέσα παρέμεναν σε κατάσταση ετοιμότητας. Ο χαρακτήρας του περιστατικού υποδηλώνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για άλλη μια φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας. Τα πληρώματα των συστημάτων αεράμυνας διενεργούν συνεχή παρακολούθηση όλο το 24ωρο, παραμένοντας σε συνεχή ετοιμότητα για την εξασφάλιση της ασφάλειας του πολωνικού εναέριου χώρου» σχολιάζει η ανακοίνωση των Πολωνικών Δυνάμεων.

{https://x.com/DowOperSZ/status/2102723364439679215}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/visegrad24/status/2102736095272206570}