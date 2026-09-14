Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου της Πολωνίας, το πρόβλημα στην κυκλοφορία των τρένων κράτησε για πάνω από μία ώρα.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (13/09) στην Πολωνία, όταν μία άλκη βρέθηκε στις ράγες του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Βαρσοβίας.

Το ζώο εμφανίστηκε αρχικά σε αποβάθρα του σταθμού και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τις ράγες, με αποτέλεσμα η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο της χώρας να αναστείλει, να ακυρώσει και να εκτρέψει αρκετά δρομολόγια.

Βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν την άλκη να βρίσκεται πάνω στις γραμμές. Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση καθώς ο κεντρικός σταθμός της Βαρσοβίας είναι ο πιο πολυσύχναστος της πόλης και βρίσκεται κατά κύριο λόγο κάτω από το έδαφος, γεγονός που καθιστά δύσκολο να εξηγηθεί πώς ένα τόσο μεγάλο ζώο κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί.

{https://x.com/visegrad24/status/2099528846248648749}

Οι Αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια το ζώο, αφού πρώτα το ακινητοποίησαν με αναισθητικό βελάκι. Η άλκη φορτώθηκε σε ειδικό όχημα και μεταφέρθηκε σε δασώδη περιοχή, όπου αφέθηκε και πάλι στο φυσικό της περιβάλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DdPXNSioDuJ/}

Η εταιρεία Polish Railway Lines (PLK), η οποία είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, έδωσε στην άλκη το όνομα «Εμίλ». Αργότερα επιβεβαίωσε ότι το ζώο απομακρύνθηκε με ασφάλεια και ότι η κυκλοφορία των τρένων άρχισε σταδιακά να επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με την PLK, τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την απρόσμενη «επίσκεψη» της άλκης στον σταθμό διήρκεσαν λίγο περισσότερο από 80 λεπτά.

{https://x.com/PKP_PLK_SA/status/2099221879529562481}