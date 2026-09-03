Από το συμβάν αναφέρθηκαν τέσσερις ελαφρώς τραυματίες, ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού.

Ένα αδιανόητο σιδηροδρομικό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09) στο Γκντανσκ της Πολωνίας, όταν ένα τρένο έκοψε κυριολεκτικά στα δύο ένα φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση.

Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας πάνω από τη διάβαση και κόβει την ανάσα. Στο βίντεο διακρίνεται ένα φορτηγό να εγκλωβίζεται στη διάβαση την ώρα που οι μπάρες κλείνουν, προειδοποιώντας τους οδηγούς ότι το τρένο θα πραγματοποιήσει διέλευση από το σημείο.

Ο οδηγός του φορτηγού, προκειμένου να γλιτώσει της σύγκρουσης, φαίνεται να κάνει όπισθεν, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απομακρύνει το όχημα. Ένας άλλος οδηγός πηγαίνει κοντά του προσπαθώντας να τον βοηθήσει. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το τρένο συγκρούεται με το φορτηγό, ενώ ο οδηγός βρίσκεται ακόμη στη καμπίνα. Όπως διακρίνεται, η αμαξοστοιχία χτύπησε τον χώρο φόρτωσης του φορτηγού συνεχίζοντας την πορεία του.

{https://x.com/PKP_PLK_SA/status/2095535760376033484}

Ο οδηγός του φορτηγού είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο ίδιος, όπως και αρκετοί επιβάτες του τρένου, ανέφεραν αρχικά ελαφρούς τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να χρειαστούν νοσηλεία. Συνολικά, οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα.

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Αμέσως με το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. «Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα των αστυνομικών, το φορτηγό εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση αφού άρχισαν να κατεβαίνουν τα κιγκλιδώματα» δήλωσε ο βοηθός της Δημοτικής Αστυνομίας στο Γκντανσκ.

{https://x.com/niebezpieczne0/status/2095509768190267767}

Σύμφωνα με την εταιρεία PKP PLK, οι μάρτυρες αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και προσπάθησαν να προειδοποιήσουν τον οδηγό του φορτηγού.

Η PKP PLK ανέφερε ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν σήμα στον οδηγό να σπάσει το φράγμα και να απομακρυνθεί από τη διάβαση.

«Είναι σημαντικό ότι ενώ εκείνοι του έλεγαν τι έπρεπε να γίνει, εκείνος δεν το έκανε», επεσήμανε ο αστυνόμος.