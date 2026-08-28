Η ληστεία κατέληξε σε ένοπλη συμπλοκή με την αστυνομία, με τρεις νεκρούς και τρεις συλλήψεις.

Σε αιματηρή συμπλοκή με την αστυνομία κατέληξε κινηματογραφική ληστεία η οποία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Αιγύπτου στις 25 Αυγούστου, με αποτέλεσμα τρεις ληστές να σκοτωθούν και άλλοι τρεις να συλληφθούν.

Το περιστατικό ξεκίνησε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Ισμαηλία. Στόχος των ληστών ήταν ένα φορτηγό που μετέφερε πουλερικά. Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, οι έξι ύποπτοι φέρονται να κινήθηκαν παράλληλα με το φορτηγό χρησιμοποιώντας ένα πράσινο αγροτικό όχημα.

Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, επιχείρησαν να ανέβουν στο κινούμενο φορτηγό, παρά την υψηλή ταχύτητα.

Αφού κατάφεραν να προσεγγίσουν το πίσω μέρος του οχήματος, παραβίασαν τις πόρτες του ψυγείου και αφαίρεσαν κιβώτια με κατεψυγμένα προϊόντα. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο αγροτικό όχημα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Η ληστεία με στυλ... «Fast and Furious» έγινε αντιληπτή από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Breaking911/status/2093343478855917773}

Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στην ταυτοποίηση και των έξι υπόπτων. Οι Αρχές φέρονται επίσης να διαπίστωσαν ότι συνδέονταν με οργανωμένη εγκληματική ομάδα και εντόπισαν σημεία στα οποία κρύβονταν σε περιοχές του Καΐρου και της Καλγιούμπια.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή τους, οι ύποπτοι αντιστάθηκαν ανοίγοντας πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Ακολούθησε υμπλοκή, κατά την οποία τρεις από τους υπόπτους σκοτώθηκαν, ενώ οι άλλοι τρεις τέθηκαν υπό κράτηση.

Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν το πράσινο αγροτικό όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, δύο αυτόματα τυφέκια και ένα κυνηγετικό όπλο, καθώς και τα κιβώτια με τα κατεψυγμένα πουλερικά που είχαν αφαιρεθεί από το φορτηγό.