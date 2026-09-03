«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔ.

Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το απόγευμα της Τετάρτης το δρομολόγιο InterCity στο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση» σημειώνει ο κ. Κυρανάκης στην ανάρτησή του υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί για ολοκληρώση του έργου μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

«Δεν δώσαμε καμία παράταση. Πιέζαμε κάθε εβδομάδα για ορατή πρόοδο. Επιβλέψαμε σε πρωτοφανή λεπτομέρεια τα έργα ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση. Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο» προσθέτει ο κ. Κυρανάκης.

Καλεί, δε, όλους να διαπιστώσουν «τις δικλείδες ασφαλείας του νέου συστήματος railway.gov.gr που κάθε πολίτης μπορεί να δει στο κινητό του και το οποίο εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους, το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε παραβίαση κανόνα κυκλοφορίας».

«Εύχομαι τα νέα τρένα που ξεκίνησαν να παραδίδονται, να γεμίσουν τις γραμμές με δρομολόγια και η Ελληνική κοινωνία να εμπιστευθεί ξανά τον Σιδηρόδρομο. Προχωράμε» καταλήγει στην ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔ.

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