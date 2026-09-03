Το 15χρονο κορίτσι εξαφανίστηκε από την περιοχή την 1η Σεπτεμβρίου.

Συγκλονιστικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης 15χρονης από το Αγρίνιο. Το κορίτσι το οποίο αγνοούνταν από την 1η Σεπτεμβρίου, βρέθηκε χθες και κατήγγειλε οτι υπέστη διπλό βιασμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr η ανήλικη εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από έφοδο στην οικία ενός 31χρονου άνδρα στο Αγρίνιο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του άνδρα και αφετέρου στη συλλογή ευρημάτων από την οικία, τα οποία θα σταλθούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, εμπλεκόμενο πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι και ένας ακόμη άνδρας 32 ετών, τον οποίο η ανήλικη επίσης κατήγγειλε για βιασμό. Εντοπίστηκε από τις Αρχές σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε όχημα στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Αμφιλοχίας και συνελήφθη και αυτός.

Σε βάρος και των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου ενώ έχουν παραγγελθεί ιατρικοδικαστική και τοξικολογικές εξετάσεις.