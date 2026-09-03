Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή του Θεάτρου Γης όταν ξέσπασε ξαφνικά δυνατή βροχή.

Απρόοπτη τροπή πήρε η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την πόλη οδήγησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διακόψουν την εκδήλωση.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή του Θεάτρου Γης όταν ξέσπασε ξαφνικά δυνατή βροχή. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τόσο η ίδια όσο και οι θεατές παρέμειναν αρχικά στις θέσεις τους, συνεχίζοντας να τραγουδούν και να διασκεδάζουν.

Βίντεο από τη στιγμή της βροχής

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, τα οποία δημοσιεύτηκαν γρήγορα στα social media. Σε αυτά φαίνεται η βροχή να δυναμώνει, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της, προσπαθώντας να κρατήσει το κλίμα της συναυλίας ζωντανό.

Ωστόσο, η ένταση των φαινομένων οδήγησε τελικά στη διακοπή της εκδήλωσης.

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