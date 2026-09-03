Η SBU και η HUR είναι οι κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας και η αιχμή του δόρατος στις μυστικές επιχειρήσεις της χώρας σε ρωσικό έδαφος.

Μια ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του Κιέβου αποκάλυψε μια υποβόσκουσα διαμάχη ανάμεσα στις δύο ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας, οι οποίες ανταγωνίζονται για επιρροή και πόρους στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Όπως επιβεβαίωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, γνωστής ως SBU, φέρεται να συγκρούστηκε με ειδικές δυνάμεις που υπάγονται στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών της χώρας (HUR).

Τρία μέλη της τελευταίας ομάδας τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών αργά την Τρίτη και νωρίς το πρωί της Τετάρτης, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους, έδειχνε λίμνες αίματος έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών σοβιετικής εποχής.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν η πρόσφατη σύλληψη από την SBU ενός ρώσου υπηκόου που πολεμά για την Ουκρανία υπό την επίβλεψη της HUR, καθώς και η προσπάθεια της SBU να ερευνήσει ένα διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν ο Ρώσος και άλλοι μαχητές που υποστηρίζονται από την HUR.

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Ο Ζελένσκι απέπεμψε αξιωματούχο της SBU

Το περιστατικό έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες για διαφθορά μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων και αυθαιρεσίες εντός ορισμένων στρατιωτικών μονάδων. Οι προσωπικές διαμάχες και οι μετακινήσεις στελεχών έχουν προκαλέσει κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση αυτό το καλοκαίρι, εντείνοντας την αίσθηση δυσαρμονίας καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τον πόλεμο στη χώρα.

Μετά τη συμπλοκή, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση στους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών να παράσχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν: «Εδώ στην Ουκρανία, μπορεί κανείς να πυροβολήσει μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών για την υπεράσπιση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Καμία άλλη ανταλλαγή πυρών δεν θα γίνει αποδεκτή».

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Ζελένσκι υπέγραψε, στη συνέχεια,προεδρικό διάταγμα για την αποπομπή του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU για την προστασία των κρατικών μυστικών, ενώ ο διευθυντής του γραφείου του, Κίριλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι η κύρια ανακριτική υπηρεσία της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει έρευνα.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαγάγει παράνομα στρατιωτικούς ή να ανοίγει πυρ στους δρόμους των πόλεών μας», δήλωσε ο Μπουντάνοφ.

{https://x.com/JnglJourney/status/2095163377572102497}

Η διαμάχη των κορυφαίων υπηρεσιών πληροφοριών έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες

Η SBU και η HUR είναι οι κορυφαίες υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας και η αιχμή του δόρατος στις μυστικές επιχειρήσεις της χώρας σε ρωσικό έδαφος. Και οι δύο έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν δολοφονίες εχθρικών στρατιωτικών αξιωματούχων εντός της Ρωσίας, καθώς και σε ρωσικά κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, η διαμάχη μεταξύ των δύο οργανισμών για επιρροή και πόρους έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες μετά τις αλλαγές στην ηγεσία και των δύο υπηρεσιών.

Τον Μπουντάνοφ, ο οποίος ηγήθηκε της HUR για πολλά χρόνια, διαδέχθηκε τον Ιανουάριο ο Όλεχ Ιβαστσένκο, πρώην αρχηγός των εξωτερικών πληροφοριών, ο οποίος έχει δείξει λιγότερο ενδιαφέρον για τη δημόσια προβολή τολμηρών στρατιωτικών ενεργειών με σκοπό την ενίσχυση του κύρους της υπηρεσίας.

Ως επικεφαλής της HUR, ο Ιβαστσένκο επιβλέπει τώρα και τις Ειδικές Δυνάμεις Timur της υπηρεσίας, μια ελίτ παραστρατιωτική οργάνωση με χιλιάδες έμπειρους στρατιώτες. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς τους μαχητές διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τον Μπουντάνοφ, ο οποίος εξακολουθεί να ασκεί επιρροή στην HUR, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπηρεσία.

Το Σώμα Ρώσων Εθελοντών και η σύλληψη που οδήγησε στη σύρραξη

Στις μονάδες της Timur περιλαμβάνεται το Σώμα Ρώσων Εθελοντών, το οποίο αποτελείται από Ρώσους που αποφάσισαν να πολεμήσουν για την Ουκρανία. Στα τέλη Αυγούστου, η SBU συνέλαβε τον υποδιοικητή των ρώσων μαχητών, Στεπάν Καλπούνοφ, κρατώντας τον για μία εβδομάδα χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ταράς Μπορόβσκι.

Την Τρίτη, οι ρώσοι μαχητές απηύθυναν δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται ο Καλπούνοφ. Αργότερα την ίδια ημέρα, οι ειδικές δυνάμεις της SBU, γνωστές ως Ομάδα Άλφα, μετέφεραν τον Καλπούνοφ σε ένα διαμέρισμα που ενοικίαζε η Timur στο κεντρικό Κίεβο και ανακοίνωσαν ότι βρίσκονταν εκεί για να ερευνήσουν τον χώρο στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.

Αρκετοί μαχητές της Timur που διέμεναν στο διαμέρισμα προσπάθησαν να εμποδίσουν την έρευνα, δήλωσε ο Μπορόβσκι. Αφού απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους αξιωματικούς της SBU, κάλεσαν τους ανωτέρους τους και ο διοικητής της Timur έφτασε στο σημείο με περισσότερους στρατιώτες.

Έως αργά το βράδυ, δεκάδες ένοπλοι άνδρες είχαν κατακλύσει την αυλή του συγκροτήματος κατοικιών, δήλωσαν ντόπιοι κάτοικοι στη Wall Street Journal. Πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 11 μ.μ. και ξανά το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τον Μπορόβσκι.

Η SBU ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ομάδα πρακτόρων της δέχθηκε επίθεση από ομάδα ένοπλων ατόμων που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν έρευνα της SBU σχετικά με ρωσική τρομοκρατική ενέργεια. Η SBU ανέπτυξε τις ειδικές δυνάμεις της για την προστασία των πρακτόρων της, οδηγώντας σε συμπλοκή κατά την οποία τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Μια συνταξιούχος που μένει κοντά στο σημείο δήλωσε στη Journal ότι άκουσε αρκετές ριπές πυροβολισμών. Στη συνέχεια, όπως είπε, είδε από το παράθυρό της στον τρίτο όροφο διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματία, τον οποίο κάλυψαν με θερμική κουβέρτα.

Ο Καλπούνοφ αφέθηκε ελεύθερος μετά τη συμπλοκή, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι παραμένει ασαφές για τι πράγμα κατηγορείται.