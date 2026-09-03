Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 274,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025.

Θετική δυναμική κατέγραψε η IDEAL Holdings στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με βελτίωση των οικονομικών μεγεθών σε όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της και τη διοίκηση να διατηρεί θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο της χρονιάς.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 274,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, εξέλιξη που αποδίδεται στην οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων αλλά και στην πλήρη ενοποίηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Τα συγκρίσιμα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 10%, στα 28,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ αυξήθηκαν κατά 28%, στα 35,1 εκατ. ευρώ.

Κέρδη

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 18%, ενώ αντίστοιχη αύξηση κατέγραψαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη, τα οποία έφθασαν τα 13,4 εκατ. ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκε επίσης συνολική επιστροφή κεφαλαίου 0,85 ευρώ ανά μετοχή.

Κομβική εξέλιξη αποτέλεσε η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens, με τη δημόσια προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 3,9 φορές και τα αντληθέντα κεφάλαια να διαμορφώνονται σε 57,6 εκατ. ευρώ. Μετά το τέλος του εξαμήνου, η IDEAL προχώρησε σε επένδυση 118,8 εκατ. ευρώ για την αγορά του 25% της Kymora Limited που κατείχε η Oak Hill Advisors, συμμετοχή που αντιστοιχεί έμμεσα σε 25% του Byte Group, 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και 25% της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

Σε επίπεδο επιμέρους επενδύσεων, τα attica αύξησαν τα έσοδά τους κατά 7%, στα 113,6 εκατ. ευρώ, με συγκρίσιμα EBITDA 12,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%. Ιδιαίτερη δυναμική εμφάνισε το e-shop, με άνοδο πωλήσεων 23% και επισκεψιμότητας 22%.

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Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε και ο Όμιλος Byte, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 17%, στα 66,8 εκατ. ευρώ, και τα συγκρίσιμα EBITDA κατά 22%, στα 10,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 29%, στα 9,4 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο έργων ανήλθε σε 86 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τις μελλοντικές ροές εσόδων.\

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εμφάνισε αύξηση εσόδων 8%, στα 69,5 εκατ. ευρώ, με τα συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται σε 6,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1%, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική θέση της στις βασικές κατηγορίες δραστηριότητάς της.

Ο πρόεδρος της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, σημείωσε ότι η ανοδική πορεία ενισχύει τις θετικές προοπτικές για το 2026 και δημιουργεί τη βάση για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, με την εταιρεία να στοχεύει σε επενδύσεις με IRR άνω του 15% και απόδοση κεφαλαίου 2,0x.