Εγκρίθηκαν συνολικά 15.097 δάνεια, αξίας 1,82 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Ολοκληρώθηκε η φάση συμβασιοποίησης του «Σπίτι μου ΙΙ», του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στη χώρα, με περισσότερους από 14.100 πολίτες να αποκτούν το δικό τους σπίτι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εγκρίθηκαν συνολικά 15.097 δάνεια, αξίας 1,82 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, με το μέσο ύψος δανείου να διαμορφώνεται στις 120,4 χιλ. ευρώ. Από αυτά, 14.114 δάνεια, ύψους 1,54 δισ. ευρώ, κατέληξαν σε υπογεγραμμένες συμβάσεις, με το ποσοστό μετατροπής των εγκρίσεων σε συμβάσεις να φθάνει το 93,5%.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρείχε χρηματοδότηση κατά 50% με άτοκο δάνειο από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα. Η συνολική δημόσια στήριξη ανήλθε σε 943,2 εκατ. ευρώ, κινητοποιώντας αγορές ακινήτων αξίας άνω των 2,15 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κοινωνικό προφίλ των δικαιούχων. Δύο στους τρεις ωφελούμενους, ποσοστό 66,6%, έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ μόλις το 0,58% ξεπερνά τις 44.000 ευρώ. Η μέση ηλικία διαμορφώνεται στα 38 έτη και το 41% είναι έως 36 ετών. Παράλληλα, το 7% των δικαιούχων αφορά μονογονεϊκές οικογένειες, περίπου 1.060 νοικοκυριά, ενώ περισσότεροι από 1.660 ωφελούμενοι προέρχονται από οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν επίσης 108 άτομα με αναπηρία.

Περιφέρεια

Σημαντική ήταν και η περιφερειακή διάσταση, καθώς το 37% των δανείων, συνολικά 5.594 δάνεια αξίας 619,8 εκατ. ευρώ, κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η μέση εμπορική αξία των ακινήτων διαμορφώθηκε στις 152,1 χιλ. ευρώ και το μέσο εμβαδόν στα 88,5 τ.μ.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι το πρόγραμμα «πέτυχε τον στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε», επισημαίνοντας ότι πάνω από 14.100 πολίτες απέκτησαν πρώτη κατοικία και ότι κανένας εγκεκριμένος δικαιούχος δεν έμεινε εκτός λόγω προθεσμιών.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε λόγο για «σχεδόν απόλυτη επιτυχία», υπογραμμίζοντας την υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, στάθηκε στο ποσοστό μετατροπής 93,5% των εγκρίσεων σε συμβάσεις, τονίζοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της χρηματοδότησης.