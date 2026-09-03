Το The Brando, ένα πολυτελές θέρετρο 35 βιλών στο μοτού Ονετάχι, συνδυάζει εξαιρετική φιλοξενία με την προστασία του περιβάλλοντος, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την περιβαλλοντική έρευνα.

Το 1960, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ανταρσία στο Μπάουντι» στη Γαλλική Πολυνησία, ο Μάρλον Μπράντο βρέθηκε σε ένα μέρος τόσο όμορφο και απομονωμένο, που τελικά θα εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο καθοριστικές αγάπες της ζωής του. Η Τετιαρόα, ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών που περιβάλλουν μια εντυπωσιακή, γαλαζοπράσινη λιμνοθάλασσα, ήταν για τον σταρ του Χόλιγουντ κάτι πολύ περισσότερο από μια τροπική απόδραση. Μετατράπηκε σε ένα όραμα για μια ζωή σε αρμονία με τη φύση και όχι απλώς σε μια ζωή που την καταναλώνει.

Περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, αυτό το όραμα εξακολουθεί να ζει μέσα από το The Brando, ένα πολυτελές θέρετρο 35 βιλών στο μοτού Ονετάχι, το οποίο συνδυάζει εξαιρετική φιλοξενία με την προστασία του περιβάλλοντος, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την περιβαλλοντική έρευνα.

Η ιστορία είναι αξιοσημείωτη, καθώς η Τετιαρόα εξελίχθηκε από ένα καταφύγιο διασημοτήτων σε ένα ζωντανό πείραμα βιώσιμου τουρισμού, όπου η εμπειρία πολυτέλειας σχεδιάστηκε με επίκεντρο την προστασία του εύθραυστου οικοσυστήματος που κάνει τον προορισμό τόσο ξεχωριστό.

Η ιστορία της Τετιαρόα, ωστόσο, ξεκίνησε πολύ πριν φτάσει εκεί ο Μπράντο. Η ατόλη έχει βαθιές ρίζες στον πολυνησιακό πολιτισμό και ιστορικά συνδεόταν με την ταϊτινή βασιλική οικογένεια και τις παραδοσιακές συγκεντρώσεις. Το τοπίο της αποτελείται από 13 μοτού που περικλείουν μια λιμνοθάλασσα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου παραλίες, κοραλλιογενείς ύφαλοι, θαλασσοπούλια, θαλάσσια ζωή και βλάστηση συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Ο Μπράντο φέρεται να γοητεύτηκε για πρώτη φορά από την ατόλη ενώ την εξερευνούσε κατά τη διάρκεια της παραγωγής της «Ανταρσίας στο Μπάουντι». Αυτό που ξεκίνησε ως γοητεία εξελίχθηκε τελικά σε μια μακροχρόνια δέσμευση: Το αγόρασε και άρχισε να οραματίζεται έναν τόπο όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να απολαμβάνουν την ομορφιά της ατόλης χωρίς να την καταστρέφουν. Το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον ήταν ασυνήθιστα προοδευτικό για την εποχή, καθώς περιλάμβανε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιολογική γεωργία και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

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Το όνειρο του Μπράντο

Το όνειρο του Μπράντο δεν έγινε πραγματικότητα από τη μια μέρα στην άλλη. Η ανάπτυξη ενός βιώσιμου θέρετρου σε μια απομονωμένη ατόλη του Ειρηνικού παρουσίαζε τεράστιες υλικοτεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Για χρόνια συνεργαζόταν με τον ξενοδόχο Ρίτσαρντ Μπέιλι πάνω στην ιδέα, προτού το Brando Family Trust εγκρίνει το 2009 την ανάπτυξη ενός θέρετρου 35 βιλών από την Pacific Beachcomber.

Το The Brando άνοιξε τελικά το 2014, μετατρέποντας μια ιδέα δεκαετιών σε ένα λειτουργικό παράδειγμα οικολογικά συνειδητής πολυτέλειας. Το θέρετρο σχεδιάστηκε σκόπιμα ώστε το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα και την άμεση επαφή με τη φύση που είχαν προσελκύσει τον Μπράντο στην Τετιαρόα εξαρχής.

Σήμερα, το συγκρότημα διαθέτει 35 ιδιωτικές βίλες και μία κατοικία, όμως η σημασία του ξεπερνά κατά πολύ τη διαμονή: αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοντέλου προστασίας που έχει ως επίκεντρο τη διατήρηση της ατόλης.

Μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές του The Brando είναι ο τρόπος με τον οποίο η καθαρή ενέργεια έχει ενσωματωθεί στο θέρετρο και δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα διακοσμητικό στοιχείο βιωσιμότητας. Περισσότερα από 4.700 φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί γύρω από τον αεροδιάδρομο καλύπτουν σήμερα περίπου το 60% των ενεργειακών αναγκών του θέρετρου, ενώ μπαταρίες λιθίου αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια για χρήση όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Το θέρετρο χρησιμοποιεί επίσης κλιματισμό με θαλασσινό νερό, αντλώντας κρύο νερό από τα βαθιά στρώματα του ωκεανού, ώστε να μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη των κτιρίων στο τροπικό κλίμα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ψύξη μπορεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις σε θερμά περιβάλλοντα. Αντί, λοιπόν, να παράγει απλώς περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να αντιμετωπίσει τη ζέστη, το θέρετρο αξιοποιεί τον ίδιο τον ωκεανό για μια πιο αποδοτική λύση.

Εξοικονόμηση νερού

Η εξοικονόμηση νερού αποτελεί ακόμη ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής βιωσιμότητας του νησιού. Σε μια απομακρυσμένη ατόλη, το γλυκό νερό δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητος πόρος, γι' αυτό το The Brando συνδυάζει διαφορετικές μεθόδους για να μειώσει την πίεση στα τοπικά αποθέματα.

Το θαλασσινό νερό αφαλατώνεται για πόση και άλλες ανάγκες, ενώ συλλέγεται και το νερό της βροχής, το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στις πισίνες, για την υγιεινή και το πλύσιμο των ρούχων. Τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση, δημιουργώντας ένα σύστημα στο οποίο το νερό ανακτάται αντί απλώς να καταναλώνεται και να απορρίπτεται.

Το θέρετρο λειτουργεί επίσης κέντρο διαλογής απορριμμάτων, όπου τα υπολείμματα τροφίμων μπορούν να μετατραπούν σε κομπόστ, το γυαλί υποβάλλεται σε επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση, το αλουμίνιο ανακυκλώνεται και το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι οδηγείται στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τα συστήματα αυτά αναδεικνύουν μια σημαντική αρχή του βιώσιμου τουρισμού: η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δημιουργείται συχνά μέσα από δεκάδες πρακτικές αποφάσεις και όχι από μία εντυπωσιακή τεχνολογική καινοτομία.

Η ιστορία της προστασίας του περιβάλλοντος, όμως, εκτείνεται πολύ πέρα από το ίδιο το θέρετρο. Η Tetiaroa Society, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε μέσω συνεργασίας του κτήματος Μπράντο και της Pacific Beachcomber, πραγματοποιεί οικολογικές έρευνες και στηρίζει προγράμματα που έχουν στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας της ατόλης.

Το έργο της περιλαμβάνει το Tetiaroa Atoll Restoration Program, το οποίο αντιμετωπίζει χωροκατακτητικά είδη και παρακολουθεί την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Οι προσπάθειες προστασίας περιλαμβάνουν εκστρατείες κατά των χωροκατακτητικών αρουραίων και των κίτρινων τρελών μυρμηγκιών, ενώ οι ερευνητές εργάζονται επίσης για την προστασία της γηγενoύς άγριας ζωής και την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων.

Η αποστολή της εταιρείας αντικατοπτρίζει μια ιδέα για την οποία ο Μπράντο φέρεται να νοιαζόταν βαθιά: η Τετιαρόα δεν θα έπρεπε απλώς να απολαμβάνεται από μία γενιά, αλλά να προστατεύεται ώστε και οι επόμενες γενιές να μπορούν να γνωρίσουν τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο.

Πιστοποίηση LEED Platinum

Η φιλοσοφία αυτή έχει καταστήσει επίσης το The Brando ένα ασυνήθιστο παράδειγμα του πώς μπορεί να μοιάζει η πολυτελής ταξιδιωτική εμπειρία στην εποχή της κλιματικής ευαισθητοποίησης.

Το θέρετρο διαθέτει πιστοποίηση LEED Platinum, το υψηλότερο επίπεδο που απονέμει το U.S. Green Building Council, ενώ το πρόγραμμα βιωσιμότητάς του καλύπτει την ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα, τις μεταφορές, την προστασία των οικοτόπων και τον σχεδιασμό των κτιρίων.

Ο στόχος δεν είναι να εξαλειφθεί η πολυτέλεια, αλλά να επαναπροσδιοριστεί το τι σημαίνει πολυτέλεια. Αντί να ταυτίζεται η υπερβολή με την αλόγιστη κατανάλωση, η Τετιαρόα παρουσιάζει μια διαφορετική δυνατότητα: πολυτέλεια μπορεί να είναι η ιδιωτικότητα, η σιωπή, τα καθαρά νερά, τα υγιή οικοσυστήματα και το σπάνιο προνόμιο να βιώνεις έναν τόπο που παραμένει βιολογικά ζωντανός.

Έτσι, τα περιβαλλοντικά συστήματα του θέρετρου αποτελούν μέρος της εμπειρίας, ακόμη και όταν οι επισκέπτες δεν τα βλέπουν.

Περισσότερα από 66 χρόνια μετά την πρώτη ανακάλυψη της Τετιαρόα από τον Μάρλον Μπράντο, η πιο διαχρονική κληρονομιά του νησιού μπορεί να είναι η ιδέα ότι ο παράδεισος είναι κάτι που πρέπει να προστατεύουμε και όχι απλώς κάτι που πρέπει να κατέχουμε.

Οι 35 βίλες του The Brando βρίσκονται μέσα σε ένα οικοσύστημα όπου ο τουρισμός, η επιστήμη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος συνδέονται σκόπιμα μεταξύ τους.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ αξιοποιούν τον τροπικό ήλιο, το βαθύ θαλασσινό νερό συμβάλλει στην ψύξη των κτιρίων, το νερό της βροχής συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται, τα απορρίμματα διαχωρίζονται και οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν το περιβάλλον γύρω από την ατόλη.

Ωστόσο, ίσως το σημαντικότερο μέρος της ιστορίας είναι και το πιο απλό: ο Μπράντο κοίταξε την Τετιαρόα και είδε κάτι που άξιζε να διατηρηθεί.

πηγή: economictimes

Σήμερα, αυτό το όραμα έχει εξελιχθεί σε ένα μοντέλο βιώσιμης πολυτελούς ταξιδιωτικής εμπειρίας, αποδεικνύοντας ότι το πραγματικό μέτρο της ομορφιάς ενός προορισμού μπορεί να μην είναι το πόσα μπορούμε να πάρουμε από αυτόν, αλλά το πόσο προσεκτικά μπορούμε να τον παραδώσουμε σε εκείνους που θα έρθουν μετά από εμάς.