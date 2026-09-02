Έρχονται καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαροουσάκη.

Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Θα κάνει αρκετή ζέστη και θα δούμε αρκετές περιοχές σήμερα να προσεγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Από τις απογευματινές ώρες θα αρχίσουν να αναπτύσσονται καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Καταιγίδες οι οποίες θα κρατήσουν και μέσα στη νύχτα και αύριο Πέμπτη θα γενικευτούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Μία αστάθεια η οποία θα υποχωρήσει Παρασκευή και Σάββατο και θα δώσει την σκυτάλη σε ενισχυμένα μελτέμια.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σύννεφα αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και στα βουνά της Πελοποννήσου και θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα έχουν μία διάρκεια , κυριίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο και ακόμη και μέσα στις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι επιμένουνς χωρίς βέβαια μεγάλες εντάσεις (5-6 μποφόρ) στο Αιγαίο. Στην νότια Κρήτη οι βοριάδες θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι, κοντά στα 7 μποφόρ. Στον αντίποδα, στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς - μέτριας έντασης

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Από την Παρασκευή και στη συνέχεια, και μέχρι περίπου και την Κυριακή, θα δούμε τα μελτέμια να ενισχύονται, θα φθάσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή η αστάθεια θα περιοριστεί στα ψηλά βουνά της χώρας.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα είναι καλοκαιρινή. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ο νομός δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το κύμα αστάθειας. Θα φυσάει αρκετά Παρασκευή, Σάββατο, πιθανόν και Κυριακή και θα βλέπουμε εντάσεις των βοριάδων, κοντά στα 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, χρειάζεται μία προσοχή. Η ημέρα ξεκινάει με καλές συνθήκες, όμως αργά το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με μία τάση τα φαινόμενα αυτά να διατηρηθούν και μέσα στη νύχτα. Επομένως δεν αποκελείεται η περιοχή της Χαλκιδικής και τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης - που βρέχονται από τον Θερμαίκό, να συναντήσουν άστατες καιρικές συνθήκες ακόμη και κατά διάρκεια των απογευματινών ωρών.Ο υδράργυροπς κοντά στους 34 βαθμούς, Θα πέσει από αύριο.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, θα είναι μία ημέρα άστατων καιρικών συνθηκών και κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα θα ξεκινήσουν να εξαπλώνονται τις απογευματινές ώρες, νοτιότερα και ανατολικότερα.

Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν ένταση.

Αύριο επιμένουν οι περισσότερες μπόρες και καταιγίδες. Από την Παρασκευή η αστάθεια μας αποχαιρετάει περιορίζεται σε βουνά και παραδίδει τη σκυτάλη σε ενισχυμένα μελτέμια, με έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αυξημένος κίνδυνος πυρακγιάς μέχρι και την Κυριακή και από Δευτέρα υποχωρούν τα μελτέμια και μας έρχεται ένα θερμό κύμα, το οποίο θα ανεβάσει τον υδράργυρο (37 βαθμούς Κελσίου).

Επομένως και η άλλη εβδομάδα θα κυλήσει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

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