Η χώρα εισέρχεται στον Σεπτέμβριο με θερμές αέριες μάζες, χωρίς ωστόσο τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προμηνύουν κάποια ακραία θερμή εισβολή, αύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Θερμές αέριες μάζες αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στο twitter.

Η ανάλυση της θερμοκρασίας στα 850 hPa, δηλαδή σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων από την επιφάνεια, αποτυπώνει την εξέλιξη των αερίων μαζών που κινούνται πάνω από την Ελλάδα και μπορεί να δώσει μια σαφή εικόνα για την τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή του μήνα

Η χώρα εισέρχεται στον Σεπτέμβριο με θερμές αέριες μάζες, χωρίς ωστόσο τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προμηνύουν κάποια ακραία θερμή εισβολή.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται υπό την επίδραση αερίων μαζών που φτάνουν τους 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πιο έντονη είναι η θερμή εικόνα στα δυτικά και νότια, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

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Ενισχύεται η ζέστη σε Αιγαίο και νότια Ελλάδα

Η θερμή αέρια μάζα φαίνεται να ενισχύεται από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, κυρίως πάνω από το Αιγαίο, την ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά και την ανατολική Μεσόγειο.

Στα προγνωστικά διακρίνεται επέκταση των θερμοκρασιών των 22-24°C στα 850 hPa, γεγονός που παραπέμπει σε διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και στην επιφάνεια, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι άνεμοι και η θαλάσσια αύρα δεν θα είναι αρκετά ισχυροί ώστε να περιορίσουν τη ζέστη.

Χωρίς σημαντική ψυχρή μεταβολή έως τις 6 Σεπτεμβρίου

Η θερμή κατάσταση αναμένεται να διατηρηθεί και γύρω στην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα παραμένει μέσα σε ένα πεδίο θερμών αερίων μαζών, με τους πιο θερμούς πυρήνες να εντοπίζονται κυρίως στα νοτιότερα και ανατολικότερα τμήματα.

Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο δεν προκύπτει κάποια αξιόλογη ψυχρή εισβολή, αλλά περισσότερο μετατοπίσεις των θερμών αερίων μαζών γύρω από τη χώρα.

Πιο ενδιαφέρουσα εμφανίζεται η εικόνα γύρω στην Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, καθώς αρχίζει να διαμορφώνεται μεγαλύτερη θερμοκρασιακή αντίθεση.

Στα βόρεια και βορειοανατολικά της Ελλάδας φαίνεται να κατέρχονται πιο δροσερές αέριες μάζες, την ώρα που στα νότια, και ειδικότερα στο νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο, παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να υπάρξει μικρή υποχώρηση του υδραργύρου στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως να διαφαίνεται αντίστοιχη αισθητή αλλαγή στα νότια.

Παραμένει θερμό το σκηνικό έως τις 11 Σεπτεμβρίου

Η θερμή τάση φαίνεται να διατηρείται και προς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, καθώς σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες στα 850 hPa εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά ή και πάνω από τους 20°C.

Οι υψηλότερες τιμές παραμένουν κυρίως στη νότια και ανατολική Ελλάδα, ενώ η βόρεια χώρα ενδέχεται κατά διαστήματα να επηρεάζεται από πιο ήπιες αέριες μάζες.

Τι δείχνει συνολικά η πρόγνωση

Με βάση την εξέλιξη των προγνωστικών μοντέλων, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δεν φαίνεται να φέρνει απότομη αλλαγή προς πιο φθινοπωρινό καιρό.

Αντίθετα, η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει κατά κύριο λόγο υπό την επίδραση θερμών έως πολύ θερμών αερίων μαζών, με τη νότια και ανατολική χώρα να δέχονται εντονότερα τη ζέστη.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες στα 850 hPa δεν ταυτίζονται με αυτές που καταγράφονται στην επιφάνεια. Η τελική εικόνα του καιρού θα επηρεαστεί σημαντικά από τους ανέμους, τη θαλάσσια αύρα, τη νέφωση και τις τοπικές συνθήκες.

{https://x.com/KolydasT/status/2094697726927626603?s=20}