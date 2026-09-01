Ανοδικά κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι 2,9% τον Ιούλιο.

Απότομη επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, με την άνοδο των τιμών να αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνέπεσε με την περίοδο προετοιμασίας της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, δηλαδή, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, αποτυπώνοντας μια αισθητή ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ανοδικά κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι 2,9% τον Ιούλιο. Η ελληνική επίδοση βρέθηκε έτσι πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, εντείνοντας τον προβληματισμό για την πορεία του κόστους ζωής και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που έχουν στόχο τη συγκράτηση των τιμών.

Σοβαρά ερωτήματα για την πρωτοβουλία

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η χρονική εξέλιξη των τιμών δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το πραγματικό αποτύπωμα του κυβερνητικού μέτρου, καθώς η εξέταση της ιστορικότητάς τους δείχνει ότι σε σειρά προϊόντων προηγήθηκαν ανατιμήσεις από τις αρχές Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου, πριν ακολουθήσουν οι μειώσεις που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία και ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η αλληλουχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Προϊόντα των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα εμφανίζονται τώρα με μειώσεις σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα, υψηλότερα επίπεδα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η τελική τιμή τους υποχώρησε κάτω από εκείνη που πλήρωνε ο καταναλωτής πριν ξεκινήσει ο κύκλος των ανατιμήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών φαίνεται ότι, αντί να λειτουργήσει εξαρχής ως ανάχωμα στην ακρίβεια, δημιούργησε στην πράξη κίνητρο για ανατιμήσεις πριν από την εφαρμογή των μειώσεων. Με τον τρόπο αυτό λειτούργησε ως επιταχυντής των αυξήσεων στις τιμές κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, πριν οι επιχειρήσεις προχωρήσουν στις μειώσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

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Υπόλοιπη Ευρώπη

Είναι ενδεικτικό πως μικρότερης έντασης πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με την Ελλάδα καταγράφηκαν στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης. Στη Γερμανία, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,9% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα, με τις τιμές της ενέργειας να αποτελούν βασικό παράγοντα της ανόδου.

Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο από 2,1% τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στην ενέργεια, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 16,7% από 12,6%, κυρίως εξαιτίας των πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι τιμές των τροφίμων στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση, από 1% προηγουμένως, ενώ αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι υπηρεσίες, όπου ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2% από 2,2%.