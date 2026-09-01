«Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023» ενώνει τη φωνή του μαζί με τους χιλιάδες συμπολιτών μας, τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και όλους τους μαζικούς φορείς», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Δυναμικό «παρών» στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το προσεχές Σάββατο (5/9), θα δώσει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023» και απευθύνει σχετικό κάλεσμα.

«Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στις νέες θυσίες που ετοιμάζονται στο βωμό του κέρδους. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που δεν αποδέχονται πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεπιθύμητο κόστος. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που στηρίζουν τον αγώνα μας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν τώρα που ξεκινά και πάλι η κύρια δίκη στις 7 Σεπτεμβρίου», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2026

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Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023» ενώνει τη φωνή του μαζί με τους χιλιάδες συμπολιτών μας, τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και όλους τους μαζικούς φορείς που θα συμμετέχουν στο μεγάλο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:30 στη ΧΑΝΘ.

Όλοι εμείς θα διατρανώσουμε για άλλη μια φορά πως δεν θα επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές επειδή διαχρονικά κράτος και κυβερνήσεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει καν τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Δεν είναι δυνατόν να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η οικονομία δεν αντέχει επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι οι ίδιοι που την ίδια στιγμή επιβάλλουν την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των πιο κερδοφόρων τμημάτων του σιδηροδρομικού έργου και παρά τις τραγικές ελλείψεις που τις γνωρίζουν από πρώτο χέρι, συνυπογράφουν και διαφημίζουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες και την εντατικοποίηση σε έναν σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα.

Ενώνουμε τη φωνή μας απέναντι στις νέες θυσίες που ετοιμάζονται στο βωμό του κέρδους. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που δεν αποδέχονται πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεπιθύμητο κόστος. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που στηρίζουν τον αγώνα μας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν τώρα που ξεκινά και πάλι η κύρια δίκη στις 7 Σεπτεμβρίου.

Για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023».