Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα, με επίκεντρο το Λευκό Πύργο.

Στη Θεσσαλονίκη με τα τρακτέρ τους ετοιμάζονται να βρεθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από πολλές περιοχές της χώρας, με αφορμή την έναρξη της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να καλεί τον αγροτικό κόσμο σε μαζική συμμετοχή. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με αιχμή το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις ενισχύσεις και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται την ημέρα έναρξης της ΔΕΘ, όπου αναμένονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μεταφέρουν τα αιτήματά τους στη Θεσσαλονίκη και να ζητήσουν συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Σύσκεψη εκπροσώπων από πολλές περιοχές

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τις Σέρρες, την Καρδίτσα, την Ημαθία, την Πιερία, την Πέλλα και τα Γρεβενά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, το κόστος καλλιέργειας και εκτροφής, αλλά και οι εκκρεμότητες στις πληρωμές και τις ενισχύσεις. Οι αγρότες αναμένεται να αξιοποιήσουν την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ζητήσουν δεσμεύσεις και άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.

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«Δεν αντέχουμε άλλο»

Μετά τη σύσκεψη, ο Ρίζος Μαρούδας τόνισε ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν ενταθεί, υποστηρίζοντας πως η σημερινή πολιτική, σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οδηγεί αρκετούς παραγωγούς εκτός επαγγέλματος.

Όπως ανέφερε, οι αγρότες «δεν αντέχουν άλλο», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τις διεκδικήσεις τους. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής δράσης και κάλεσε τους αγρότες να μετατρέψουν την αγανάκτηση και την απογοήτευση που επικρατεί στον κλάδο σε οργανωμένη κινητοποίηση.

Ο κ. Μαρούδας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις δικογραφίες που, όπως είπε, ακολουθούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την πρακτική. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα απαιτεί πολιτικές αποφάσεις και όχι μέτρα που, όπως υποστηρίζει, δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, με τρακτέρ, αγροτικά μηχανήματα, λεωφορεία και κάθε διαθέσιμο μέσο μετακίνησης. Στόχος είναι η συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο να έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον αγροτικό, κτηνοτροφικό, μελισσοκομικό και αλιευτικό κόσμο.

Οι αγρότες αναμένεται να ζητήσουν από την κυβέρνηση άμεσες λύσεις στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ελληνική ύπαιθρο και την οικονομία. Όπως υποστηρίζουν, η αποδυνάμωση της αγροτικής παραγωγής θα έχει επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, σε εκατοντάδες επαγγελματικούς κλάδους και σε χιλιάδες εργαζόμενους..